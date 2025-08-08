Απαγορευτικό απόπλου: Όλα τα νεότερα για τα δρομολόγια των πλοίων

Στιγμιότυπο από το λιμάνι του Πειραιά, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025. Αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία βρέθηκαν οι ταξιδιώτες του Αυγούστου καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Εκατοντάδες εκδρομείς που έφθασαν στο λιμάνι για να φύγουν με τα πρωινά δρομολόγια, ενημερώθηκαν ότι είναι σε ισχύ μέχρι νεωτέρας απαγορευτικό απόπλου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές αναμονής, μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Σύγχυση επικρατεί στους ταξιδιώτες αναφορικά με τα δρομολόγια των πλοίων από κεντρικά λιμάνια μετά το απαγορευτικό απόπλου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, μετά από επικοινωνία του Newsbomb με το Λιμενικό Σώμα, η κατάσταση που ισχύει διαμορφώνεται ως εξής:

-Λαύριο: Γενικό απαγορευτικό

-Ραφήνα: Εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι

-Πειραιάς: Γίνονται διαδρομές προς νησιά Αργοσαρωνικού

Κάποια από τα δρομολόγια έχουν πραγματοποιηθεί, άλλα είναι τροποποιημένα καθώς είτε μετατέθηκαν χρονικά, είτε αφαιρέθηκαν λιμένες στους οποίους επρόκειτο να καταπλεύσουν τα επιβατηγά οχηματαγωγά και κάποια άλλα ακυρώθηκαν

Από το πρωί ακυρώθηκαν τα δρομολόγια των: Blue Star Νάξος Euro Champrion Jet, Blue Star Πάρος Ελληνικό Υψηλής Ταχύτητας Υψηλή ταχύτητα 3

Επίσης, το δρομολόγιο με το Power Jet ώρα 14:45 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Τι λέει η ΕΜΥ για το δελτίο θυελλωδών ανέμων

Η διευθύντρια του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, Αντωνία Τασοπούλου, στάθηκε στα φαινόμενα ισχυρών ανέμων που έχουν προκαλέσει δυσκολίες στα δρομολόγια των πλοίων.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «τα 9 μποφόρ είναι περιορισμένα στις βόρειες Κυκλάδες, στην περιοχή Κάβο Ντόρο, το νότιο κομμάτι του κεντρικού Αιγαίου και το βόρειο κομμάτι του Νοτίου Αιγαίου. Ήταν συγκεκριμένη η ενημέρωση που δώσαμε το απόγευμα της Πέμπτης, ότι στις 07:00 θα έχουμε 8 – 9 μποφόρ στις βόρειες Κυκλάδες και το Κάβο Ντόρο. Το καινούργιο δελτίο μας, που εκδόθηκε σήμερα το πρωί στις 09:00, δείχνει σαφώς ότι τα 8 – 9 μποφόρ θα συνεχιστούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι απόψε στη 01:00», μιλώντας σήμερα το μεσημέρι (08/08) στην ΕΡΤ.

Σε ερώτηση εάν δεν θα υπάρξουν άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ μετά τη 01:00, η κυρία Τασοπούλου επεσήμανε: «Όχι, σε καμία περιοχή δεν θα υπάρχουν τα 9 μποφόρ. Το 8 θα το δούμε και αύριο σε πολλές περιοχές στο Αιγαίο, όμως, τα μεγάλα προβλήματα είναι με το 9άρι, που εντείνουν τα απαγορευτικά και για τα μεγάλα πλοία.

Σε σχέση με το εάν φεύγουν όλα τα πλοία με 8άρι μποφόρ, απάντησε πως «κάθε πλοίο έχει τα δικά του όρια και μάλιστα, εξαρτάται και από τη διεύθυνση του ανέμου. Με τους βοριάδες που δεν σηκώνει τόσο κυματισμό, νομίζω ότι τα μεγάλα πλοία κόβονται μόνο με 9άρι.

Και με 8 μποφόρ ταξιδεύουν κανονικά».

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ανέφερε ότι «σχετικά με τα απαγορευτικά απόπλου, να τονίσω ότι τα ισχυρά μελτέμια δεν δείχνουν σημάδια εξασθένισης μέχρι αργά το βράδυ».

Ωστόσο, τις αποφάσεις για την άρση ή μη του απαγορευτικού κατά τόπους ή γενικότερα θα λάβουν τα τοπικά Λιμεναρχεία. Ήδη, κάποια πλοία έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους.

Καλούνται οι ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

