Δύο αιφνίδιοι θάνατοι σε Χανιά και Ρέθυμνο μέσα σε λίγες ώρες

Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών την Πέμπτη (7/8) εξαιτίας δύο αιφνίδιων θανάτων που σημειώθηκαν στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, στην πρώτη περίπτωση μια 48χρονη την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι της με την μητέρα της σε περιοχή των Χανίων ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να επιχειρούν να επαναφέρουν στην ζωή την άτυχη γυναίκα χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Λίγη ώρα αργότερα σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου ένας 57χρονος Αυστριακός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο κλήθηκαν οι αρχές με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να επιχειρούν να τον επαναφέρουν στην ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα φως στα ακριβή αίτια των θανάτων της 48χρονης και του 57χρονου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

