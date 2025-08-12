Φωτιά Άγιος Στέφανος: Διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή Πευκόφυτο

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Άγιο Στέφανο το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) έχει προκαλέσει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, εξαιτίας του εν εξελίξει πύρινου μετώπου, διεκόπη η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο, από τη διασταύρωση Μπογιάτιου έως τα φυτώρια “Frigano”.

