Φωτιά Άγιος Στέφανος: Διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή Πευκόφυτο
Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου
Η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Άγιο Στέφανο το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) έχει προκαλέσει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Συγκεκριμένα, εξαιτίας του εν εξελίξει πύρινου μετώπου, διεκόπη η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο, από τη διασταύρωση Μπογιάτιου έως τα φυτώρια “Frigano”.
