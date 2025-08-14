Πειραιάς: Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη πλοίου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών διεξάγεται αυτήν την στιγμή, κατά την άφιξη πλοίου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες, αυτήν την φορά στο λιμάνι του Πειραιά.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (14/08) στο λιμάνι, κρατώντας σημαίες και πανό με συνθήματα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη πλοίου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη πλοίου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη πλοίου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη πλοίου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο έχει «δέσει» σε διαφορετικό σημείο από ήταν αναμενόμενο.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 22 Ιουλίου, παρόμοια συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Σύρο με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες, ενώ, αντίστοιχα «μπλόκα» έχουν συναντήσει εκατοντάδες Ισραηλινοί ταξιδιώτες και στον Βόλο.

Επεισοδιακή υποδοχή είχαν και σε ταξίδια προς το Λασίθι, αλλά και τη Ρόδο.

Διαβάστε επίσης