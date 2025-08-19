Κέρκυρα: Συναγερμός στο αεροδρόμιο - Ακούστηκε δυνατός θόρυβος σε Boeing 737

Ένα ακόμη περιστατικό σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας το βράδυ της Δευτέρας, αφού κατά τη διάρκεια προσγείωσης ενός αεροσκάφους Boeing 737 της Air Horizont ακούστηκε δυνατός θόρυβος.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ο σταθμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο αεροδρόμιο προκειμένου να επέμβουν σε περίπτωση φωτιάς κάτι που τελικά δεν χρειάστηκε.

Τον απόλυτο τρόμο είχαν βιώσει το Σάββατο, 16 Αυγούστου, οι 250 επιβάτες πτήσης της Condor από Κέρκυρα προς Ντίσελντοφ, όταν ο ένας κινητήρας του αεροπλάνου πήρε φωτιά, λίγα λεπτά μετά την απογείωση.

Το Boeing 757 της Condor άρχισε να βγάζει φλόγες από τον δεξί κινητήρα και ν΄ακούγονται αλλεπάλληλες εκρήξεις, λίγο μετά την απογείωση του αεροπλάνου και ενώ πετούσε σε υψόμετρο 1.500 πόδια πάνω από την Κέρκυρα.