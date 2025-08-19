Στη Ζάκυνθο ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης για την στήριξη των πυροπλήκτων
Τα μέτρα για τους πληγέντες των πυρκαγιών ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος
Στη Ζάκυνθο βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος πραγματοποίησε περιοδεία στις καμένες εκτάσεις του νησιού, συνοδευόμενος από τις τοπικές αρχές.
Το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων, ενώ ακολούθησε συνέντευξη Τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι «η ανθρώπινη ζωή τίθεται πάνω απ’ όλα» σε κάθε μεγάλη φυσική καταστροφή, υπογραμμίζοντας παράλληλα τα οξύτατα προβλήματα που προκαλεί η κλιματική κρίση στη χώρα μας.
Ο υφυπουργός ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης για τους πληγέντες, αγρότες, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες κατοικιών, ενώ δεσμεύτηκε για στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης.
Παρεμβάσεις του Δήμου Λαυρεωτικής για τους πυρόπληκτους της 8ης Αυγούστου
Την ίδια ώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής ενέκρινε κατά πλειοψηφία (απόφαση 101/2025) ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Δήμος προχώρησε σε σειρά ενεργειών και αιτημάτων προς την Πολιτεία, μεταξύ των οποίων:
Συγκεκριμένα:
- Αποστολή προς το υπουργείο Εσωτερικών Πίνακα ΙΙ με θέμα «ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΑ», στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών 2021 – 2025 [υπ’ αριθμ. 43903/2022 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2112/τ.Β΄/ 28.04.2022 και υπ’ αριθμ. 2335/2024 ΚΥΑ των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 937/τ.Β’/ 08.02.2024)], με στόχο να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που προέκυψαν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
- Αποστολή εγγράφου προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για εξασφάλιση χρηματοδότησης αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.
- Αποστολή εγγράφου προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης αγροτικής οδοποιίας με στόχο την υλοποίηση έργων που αφορούν παρεμβάσεις οδοποιίας στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές.
- Αποστολή εγγράφου προς την Περιφέρεια Αττικής σχετικά με τον καθαρισμό των ρεμάτων.
- Αποστολή εγγράφου προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) για την άμεση ανάγκη υπογειοποίησης δικτύου μέσης τάσης που διέρχεται από δασικές περιοχές.
- Κάλυψη από τον Δήμο Λαυρεωτικής της δαπάνης αποκομιδής των κατεστραμμένων οικοδομικών υλικών, ξυλείας, ογκωδών και καμένου οικιακού εξοπλισμού.
- Μείωση με διάρκεια ενός (1) έτους, των Δημοτικών τελών – ΦΗΧ (Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων) και του Ειδικού Τέλους για την χρηματοδότηση των προς απόκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, για τα πληγέντα από την πυρκαγιά κτίρια (σύμφωνα με την λίστα καταγραφής των αρμόδιων κλιμακίων της ΔΑΕΦΚ) ως εξής:
Μείωση κατά 50% για κτίρια με πράσινη ή κίτρινη σήμανση.
Μείωση 100% για κτίρια με κόκκινη σήμανση.
- Μείωση κατά 50%, με διάρκεια ενός (1) έτους, των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (ΔΕΥΑΤΗΛ) για τα πληγέντα από την πυρκαγιά κτίρια (σύμφωνα με την λίστα καταγραφής των αρμόδιων κλιμακίων της ΔΑΕΦΚ).
- «Πάγωμα» τυχόν οφειλών των πληγέντων προς τον Δήμο Λαυρεωτικής και την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (ΔΕΥΑΤΗΛ) για ένα (1) έτος.
- Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 2.000,00€ από τον Δήμο Λαυρεωτικής, για κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του (σύμφωνα με τα έντυπα Ε1 & Ε9) και έχει κόκκινη σήμανση.
- Νομικές ενέργειες κατά του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), και συγκεκριμένα υποβολή μήνυσης κατόπιν της γνωστοποίησης του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, όπου να καταγράφεται η ευθύνη του για τα αίτια που οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς.