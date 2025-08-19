Στη Ζάκυνθο ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης για την στήριξη των πυροπλήκτων

Στη Ζάκυνθο βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος πραγματοποίησε περιοδεία στις καμένες εκτάσεις του νησιού, συνοδευόμενος από τις τοπικές αρχές.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων, ενώ ακολούθησε συνέντευξη Τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι «η ανθρώπινη ζωή τίθεται πάνω απ’ όλα» σε κάθε μεγάλη φυσική καταστροφή, υπογραμμίζοντας παράλληλα τα οξύτατα προβλήματα που προκαλεί η κλιματική κρίση στη χώρα μας.

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης για τους πληγέντες, αγρότες, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες κατοικιών, ενώ δεσμεύτηκε για στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Παρεμβάσεις του Δήμου Λαυρεωτικής για τους πυρόπληκτους της 8ης Αυγούστου

Την ίδια ώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής ενέκρινε κατά πλειοψηφία (απόφαση 101/2025) ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Δήμος προχώρησε σε σειρά ενεργειών και αιτημάτων προς την Πολιτεία, μεταξύ των οποίων:

Συγκεκριμένα: