Ο καθηγητής Καλύβας καταγγέλλει: Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες στην… πρόσοψη σπιτιών στα Εξάρχεια

Ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συγγραφέας, Στάθης Καλύβας, καταγγέλλει ένα πρωτοφανές περιστατικό στα Εξάρχεια.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία όπου διακρίνονται ηλιακοί θερμοσίφωνες στην πρόσοψη πολυκατοικίας.

«Πρόσφατη ανακαίνιση στα Εξάρχεια για τουριστική χρήση προφανώς. Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες στην πρόσοψη, άλλη μία υποβάθμιση της πόλης από επενδυτές της συμφοράς», γράφει ο καθηγητής σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως αναφέρει το Άρθρο 13 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (4067/2012), «οι όψεις των κτηρίων πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αισθητική αυτού και του δομημένου περιβάλλοντος.

Οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις (π.χ. εξωτερικές μονάδες, καλωδιώσεις, σωληνώσεις) τοποθετούνται σε θέσεις που δεν είναι ορατές από κοινόχρηστους χώρους, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό».

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σε μη ορατά σημεία, όπως σε ακάλυπτους χώρους, ταράτσες, πίσω όψεις, ή πλαϊνές όψεις που δεν βλέπουν σε κοινόχρηστους χώρους.

Ακόμη, ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός υπ’ αριθμόν 3046/304/1989 προβλέπει ότι εξωτερικές εγκαταστάσεις (όπως λέβητες, θερμοσίφωνες, μονάδες κλιματιστικά) δεν πρέπει να αλλοιώνουν την όψη του κτηρίου, ειδικά στις προσόψεις προς κοινόχρηστους χώρους.

Σε περιοχές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, όπως τα Εξάρχεια, υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί προκειμένου να προστατευτεί ο χαρακτήρας της περιοχής. Πιθανώς, επομένως, να ισχύει και η υποχρέωση λήψης έγκρισης από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων για κάθε εξωτερική επέμβαση.