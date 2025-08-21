Dragonfly: Το υπερπολυτελές γιοτ έριξε άγκυρα στη Μύκονο - Αξίας 450 εκατ. δολαρίων

Το υπερπολυτελές γιοτ Dragonfly έριξε άγκυρα στη Μύκονο και συγκεκριμένα στον κόλπο της Ψαρρούς μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

Πρόκειται για γιοτ μήκους 142 μέτρων, που κατασκευάστηκε στο γερμανικό ναυπηγείο Lurssen. Το εσωτερικό του είναι επιμελημένο από τον αμερικάνικο σχεδιαστικό οίκο Nauta Yachts και διακρίνεται για την πολυτέλειά του ενώ ο εξωτερικός σχεδιασμός του πασίγνωστου Γερμανού German Frers αποπνέει έναν αέρα επιβλητικότητας.

Το Dragonfly μετρά πλήρωμα 53 ατόμων. Καθελκύστηκε το 2024, έπειτα από παραγγελία του συνιδρυτή της Google, Sergey Brin, με την αξία του σήμερα να φτάνει τα 450 εκατομμύρια δολάρια.

Ζαλίζει η χλιδή του Dragonfly

Το υπερπολυτελές γιοτ μπορεί να φιλοξενήσει έως και 24 επισκέπτες σε 12 σουίτες. Αλλά το πραγματικά εντυπωσιακό είναι οι χώροι: από το beach club με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, την αίθουσα κινηματογράφου και την πισίνα με γυάλινο πάτωμα που βλέπει τον βυθό, μέχρι το πολυτελές spa, το υπερσύγχρονο γυμναστήριο και τα δύο ελικοδρόμια υψηλών προδιαγραφών που υποδέχεται VIPs και ιδιωτικά ελικόπτερα. Άλλωστε δεν είναι καθόλου τυχαίο που το Dragonfly κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου γιοτ άνω των 80 μέτρων στον διαγωνισμό Yacht Style Awards 2025.

