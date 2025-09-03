Βόλος: Νέα τροπή με 48χρονη αγνοούμενη - Φέρεται να είναι σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών

Η γυναίκα έχει εξαφανιστεί από τις 23 Αυγούστου με την οικογένειά της και τους φίλους της να αγωνιούν για την τύχη της

Νέα διάσταση φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση της 43χρονης αγνοούμενης Μαρίας Θάνου, από τον Βόλο, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από στις 23 Αυγούστου.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύει το ekklisiaonline.gr, η γυναίκα φέρεται να εντοπίστηκε σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών, με τον σύζυγό της και στενούς φίλους να υποστηρίζουν ότι έχει πέσει θύμα καθοδήγησης αμφιλεγόμενου «ρασοφόρου».

Ο σύζυγός της και στενοί φίλοι αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις τελευταίες της κινήσεις και τις επαφές της με πρόσωπα του παλαιού ημερολογίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για ένα πρόσωπο που δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη Εκκλησία, και είναι γνωστό για παλαιότερες υποθέσεις, καθώς φέρεται να ελέγχει ένα δίκτυο με «ψευτο-καλόγριες» οι οποίες γυρίζουν έξω από νοσοκομεία και πουλάνε από κομποσχίνια μέχρι και φάρμακα.

Μαρτυρία στενής φίλης της γυναίκας υποστηρίζει πως την τελευταία φορά που την είδε ήταν να μπαίνει σε ένα ταξί μαζί με μια ρασοφορεμένη σαν καλόγρια, και η ίδια η Μαρία φορούσε μαύρα ρούχα που παραπέμπουν σε ράσα.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της Μαρίας ανέφερε στο ekklisiaonline.gr πως η εξαφανισμένη γυναίκα είχε μπλέξει με τον αυτοαπακαλούμενο μοναχό Χερουβείμ τον τελευταίο καιρό.

Σύμφωνα με καταγγελίες έχει στρατολογήσει γυναίκες που δεν έχουν καμία σχέση με τον Ορθόδοξο μοναχισμό, τις έχει ντύσει με ράσα και τις βάζει μέσω των βίντεο του να προσηλυτίζουν ανυποψίαστους ανθρώπους, είτε online είτε δια ζώσης ζητώντας χρήματα. Έπειτα, τις μεταμορφώνει σε καλόγριες χωρίς ρασοευχή βάζοντάς τες να στελεχώσουν ανύπαρκτα μοναστήρια.

