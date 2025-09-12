Γλυφάδα: Αλλοδαπός επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι σε λεωφορείο, μπροστά σε ανήλικα

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) σε λεωφορείο στην Γλυφάδα, όταν ένας αλλοδαπός επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 5 το απόγευμα στην γραμμή 122 στην στάση «πλατεία Γλυφάδας», στη συμβολή των οδών λ. Ποσειδωνος και Αύρας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που ενημέρωσαν την Άμεση Δράση, ένας αλλοδαπός πήγε να κατεβάσει το παντελόνι του, ενώ ήταν μπροστά ανήλικα παιδιά. Ένας επιβάτης τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας για τα περαιτέρω.

