Γλυφάδα: Αλλοδαπός επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι σε λεωφορείο, μπροστά σε ανήλικα
Το περιστατικό σημειώθηκε στην λεωφορειακή γραμμή 122 στην πλατεία Γλυφάδας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) σε λεωφορείο στην Γλυφάδα, όταν ένας αλλοδαπός επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικα.
Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 5 το απόγευμα στην γραμμή 122 στην στάση «πλατεία Γλυφάδας», στη συμβολή των οδών λ. Ποσειδωνος και Αύρας.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που ενημέρωσαν την Άμεση Δράση, ένας αλλοδαπός πήγε να κατεβάσει το παντελόνι του, ενώ ήταν μπροστά ανήλικα παιδιά. Ένας επιβάτης τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας για τα περαιτέρω.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Van Gogh: The Immersive Experience από τις 22 Οκτωβρίου στο Γουδί
18:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Ζοάο Μάριο
17:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Ο Ερντογάν μεταβαίνει στο Κατάρ
15:32 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος
16:05 ∙ LIFESTYLE