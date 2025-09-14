Μήνυση από την οικογένεια του κρατουμένου που βρέθηκε νεκρός στο ΑΤ Κερατέας - Τι λέει ο δικηγόρος στο Newsbomb

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου του κρατουμένου που εντοπίστηκε νεκρός στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας στις 17 Αυγούστου.

Η οικογένεια του εκλιπόντος κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπός τους έχασε τη ζωή του.

Η οικογένεια επιμένει ότι πρέπει να γίνει εις βάθος έρευνα ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλους λόγους.

Υπενθυμίζεται ότι ο κρατούμενος είχε συλληφθεί το Σάββατο 16 Αυγούστου για υπόθεση ναρκωτικών και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κελί του την Κυριακή 17 Αυγούστου, με τους αστυνομικούς να καλούν άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό του.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση, ενώ ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είχε συλλέξει στοιχεία από τον χώρο κράτησης.

Ο δικηγόρος της οικογένεια Δημήτρης Ζορμπάς μιλώντας αποκλειστικά στο Newsbomb ανέφερε πως η οικογένεια είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας παράλληλα την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του:

«Η οικογένεια παρακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αλλά και τις λοιπές εξετάσεις από τον κύριο Ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα η αιτία θανάτου είναι αδιευκρίνιστη. Από τα στοιχεία που έχει συλλέξει η οικογένεια, αποφασίσαμε να καταθέσουμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου και να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας αρχικά για το αδίκημα της έκθεσης αλλά και για όποιο άλλο αδίκημα στοιχειοθετηθεί από την προανάκριση. Ζητήσαμε να ληφθεί βιντεοληπτικό υλικό από όλα τα αστυνομικά τμήματα που μεταφέρθηκε ο 34χρονος και να ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς που συνέλαβαν, μετήγαγαν και ήταν υπεύθυνοι για την φύλαξή του», ανέφερε ο κ. Ζορμπάς.