Φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας
Στο σημείο της φωτιάς δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στα Λεχαινά Ηλείας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 13 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.
