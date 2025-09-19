Φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 13 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στα Λεχαινά Ηλείας.

