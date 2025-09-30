Κακοκαιρία: Εφιαλτικές στιγμές με ανεμοστρόβιλο στον Τυμπάκι - Σήκωσε θερμοκήπιο στο πέρασμά του

Την ώρα που τα νότια παράλια της Κρήτης αλλά και η ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονων καιρικών φαινομένων, πνίγοντας στη λάσπη οικισμούς, ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε θερμοκήπιο στο Τυμπάκι.

Ο ανεμοστρόβιλος δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί της Δευτέρας. Το ισχυρό φαινόμενο μέσα σε μόλις 10 δευτερόλεπτα κατέστρεψε ένα θερμοκήπιο έκτασης περίπου ενός στρέμματος.

Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο θερμοκήπιο ντομάτας, αφήνοντας πίσω του σκηνές καταστροφής και απόγνωσης, με τον παραγωγό να βλέπει την περιουσία του να διαλύεται κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του.

Όπως σημειώνει ο παραγωγός η περιοχή είναι γνωστή για την άπνοιά της και ποτέ άλλοτε δεν έχει σημειωθεί τόσο ισχυρό φαινόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω παραγωγός είχε υποστεί μεγάλες ζημιές το 2004 από χαλαζόπτωση, όμως , όπως υπογραμμίζει, για πρώτη φορά πλήττεται από ανεμοστρόβιλο. «Μέσα στην ατυχία μου, στάθηκα τυχερός, γιατί θα μπορούσε να είχε σηκώσει ολόκληρο το θερμοκήπιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, εκφράζει την πικρία του, καθώς θα πρέπει να στήσει ξανά την παραγωγή του από την αρχή, χωρίς καμία κρατική βοήθεια, αφού –όπως σημειώνει, δεν προβλέπεται αποζημίωση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από neakriti.gr

