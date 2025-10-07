Θεσσαλονίκη: Νεαροί προσποιήθηκαν αστυνομικούς και βγήκαν για περιπολία με φάρο

Στον λάθος άνθρωπο έπεσαν τρεις νεαροί από τη Θεσσαλονίκη που αποφάσισαν να προσποιηθούν τους αστυνομικούς και να βγουν για περιπολία στην πόλη, βάζοντας μάλιστα και φάρο στο όχημα με το οποίο κινούνταν.

Οι τρεις νεαροί κατέληξαν με χειροπέδες όταν αποπειράθηκαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε αστυνομικό, ο οποίος ειδοποίησε τους συναδέλφους του να σπεύσουν στο σημείο.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία το περιστατικό εκτυίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10) στην περιοχή του Ευόσμου. Οι τρεις νεαροί ηλικίας 21, 21 και 19 ετών επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ενός εξ’ αυτών, το οποίο έφερε φάρο και υποδυόμενοι τους αστυνομικούς, αποπειράθηκαν να ελέγξουν αστυνομικό που βρισκόταν στη λήξη της Υπηρεσίας του!

Όταν αντιλήφθηκαν την ιδιότητά του, τράπηκαν σε φυγή, πλην όμως έπειτα από άμεσες ενέργειες του αστυνομικού και με τη συνδρομή κληθέντων αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ακινητοποιήθηκαν σε κοντινή περιοχή. Εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένας φάρος, ένα ρόπαλο και ένα μαχαίρι.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Εύοσμου, για τα αδικήματα της αντιποίησης αρχής και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

