Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό λόγω τροχαίων και έργων
Κίνηση τώρα σε Λεωφόρο Αθηνών, Κατεχάκη και Κηφισίας
Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως λόγω της βροχόπτωσης αλλά και τροχαίων συμβάντων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Προβλήματα σημειώνονται και στην άνοδο από την Πέτρου Ράλλη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις εξαιτίας έργων.
Επιπλέον, τροχαίο ατύχημα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στο ρεύμα προς Κηφισιά, προκαλεί πρόσθετη επιβάρυνση στην κυκλοφορία.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιοσίων μέχρι και την έξοδο της Λεωφόρου Πεντέλης. Αντίστοιχα, καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, τόσο από την Περιφερειακή Υμηττού και την Παλλήνη, όσο και έως την έξοδο της Μεταμόρφωσης, όπου νωρίτερα είχε σημειωθεί πτώση μπετόν από φορτηγό όχημα το οδόστρωμα έχει πλέον καθαριστεί.
Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως και τη Λίμνη Κουμουνδούρου, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο, στο ίδιο σημείο, καθώς και κοντά στη Λεωφόρο Κηφισού.
Η κίνηση σύμφωνα με την τροχαία:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Πανεπιστημίου
- Σταδίου
- Βασ. Αμαλίας
- Λ. Βουλιαγμένης
- Λ. Ηλιουπόλεως
- Λιμάνι Πειραιά
- Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
- Αττική Οδός
- Λ.Σχιστου