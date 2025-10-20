Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό λόγω τροχαίων και έργων

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως λόγω της βροχόπτωσης αλλά και τροχαίων συμβάντων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Προβλήματα σημειώνονται και στην άνοδο από την Πέτρου Ράλλη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις εξαιτίας έργων.

Επιπλέον, τροχαίο ατύχημα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στο ρεύμα προς Κηφισιά, προκαλεί πρόσθετη επιβάρυνση στην κυκλοφορία.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιοσίων μέχρι και την έξοδο της Λεωφόρου Πεντέλης. Αντίστοιχα, καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, τόσο από την Περιφερειακή Υμηττού και την Παλλήνη, όσο και έως την έξοδο της Μεταμόρφωσης, όπου νωρίτερα είχε σημειωθεί πτώση μπετόν από φορτηγό όχημα το οδόστρωμα έχει πλέον καθαριστεί.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως και τη Λίμνη Κουμουνδούρου, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο, στο ίδιο σημείο, καθώς και κοντά στη Λεωφόρο Κηφισού.

