Σε καλή κατάσταση η υγεία της 25χρονης που κατάπιε κουταλάκι στη Σαντορίνη - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Στο ΠΑΓΝΗ εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 25χρονη γυναίκα από τη Σαντορίνη που κατάπιε κατά λάθος ένα κουταλάκι του γλυκού.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Το αντικείμενο αφαιρέθηκε επιτυχώς από τους χειρουργούς με τη χρήση γαστροσκοπίου. Η 25χρονη είναι καλά στην υγεία της, επικοινωνεί με το περιβάλλον και στο πλευρό της βρίσκονται οι συγγενείς της.

Η νεαρή κοπέλα προσήλθε αρχικά στο νοσοκομείο της Σαντορίνης με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, αλλά λόγω αδυναμίας να πραγματοποιηθούν εκεί οι απαραίτητες ακτινολογικές εξετάσεις κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο.

