Σε καλή κατάσταση η υγεία της 25χρονης που κατάπιε κουταλάκι στη Σαντορίνη - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Το αντικείμενο αφαιρέθηκε επιτυχώς από τους χειρουργούς με τη χρήση γαστροσκοπίου

Newsbomb

Σε καλή κατάσταση η υγεία της 25χρονης που κατάπιε κουταλάκι στη Σαντορίνη - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο ΠΑΓΝΗ εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 25χρονη γυναίκα από τη Σαντορίνη που κατάπιε κατά λάθος ένα κουταλάκι του γλυκού.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Το αντικείμενο αφαιρέθηκε επιτυχώς από τους χειρουργούς με τη χρήση γαστροσκοπίου. Η 25χρονη είναι καλά στην υγεία της, επικοινωνεί με το περιβάλλον και στο πλευρό της βρίσκονται οι συγγενείς της.

Η νεαρή κοπέλα προσήλθε αρχικά στο νοσοκομείο της Σαντορίνης με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, αλλά λόγω αδυναμίας να πραγματοποιηθούν εκεί οι απαραίτητες ακτινολογικές εξετάσεις κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεν αποκλείω να έχουμε 30άρια» - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

12:38ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η BEWISE υλοποίησε Dynamics 365 Business Central ERP για την Globalsat Romania

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα στην Αττική Οδό

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Eurostar: Με διώροφα «σούπερ-τρένα» τα ταξίδια μέσω Μάγχης - Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Καθηγήτρια μαθηματικών εξηγεί γιατί τα φρεάτια είναι πάντα και παντού στρογγυλά

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί και πυρκαγιά έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το drone «θαλάσσιο μωρό»... μεγάλωσε - Εμβέλεια χρήσης 1.500 χιλιομέτρων και φορτίο δύο τόνων - Βίντεο

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επικό τρολάρισμα σε Λαπόρτα για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός - «Ποιος έβαλε το χέρι του;»

12:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοσία δαπάνη στις 25 Οκτωβρίου από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σατανιστή ιερέα και άλλες έξι θρησκευτικές προσωπικότητες αγιοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για πιθανό νέο κόμμα: Ανόμοια πράγματα, που έχουν βάλει Τσίπρα, Σαμαρά κι εμένα

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Έγραψε τον Στάθη Σχίζα η Τροχαία: «Καλά κάνουν και γράφουν», είπε στο Newsbomb – Πήρε και δωρεάν κράνος

11:50WHAT THE FACT

Ένα ψάρι με δόντια στο κεφάλι: Η ανακάλυψη που αλλάζει για πάντα τη θαλάσσια βιολογία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε καλή κατάσταση η υγεία της 25χρονης που κατάπιε κουταλάκι στη Σαντορίνη - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης κάνει επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

11:37WHAT THE FACT

Κατσαρίδες στο σπίτι σας; 3 τρόποι να απαλλαγείτε από αυτό το έντομο φυσικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

12:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοσία δαπάνη στις 25 Οκτωβρίου από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Έγραψε τον Στάθη Σχίζα η Τροχαία: «Καλά κάνουν και γράφουν», είπε στο Newsbomb – Πήρε και δωρεάν κράνος

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους: Μοιράζουν κράνη σε όποιον γράφουν για… παράβαση – Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για πιθανό νέο κόμμα: Ανόμοια πράγματα, που έχουν βάλει Τσίπρα, Σαμαρά κι εμένα

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Μανιφέστο κατά της ΑΙ από 800 προσωπικότητες: «Σταματήστε πριν εξαφανιστεί η ανθρωπότητα» - Χάρι-Μέγκαν, Νομπελίστες και γνωστοί ράπερ στους υπογράφοντες

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ