Σε καλή κατάσταση η υγεία της 25χρονης που κατάπιε κουταλάκι στη Σαντορίνη - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Το αντικείμενο αφαιρέθηκε επιτυχώς από τους χειρουργούς με τη χρήση γαστροσκοπίου
Στο ΠΑΓΝΗ εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 25χρονη γυναίκα από τη Σαντορίνη που κατάπιε κατά λάθος ένα κουταλάκι του γλυκού.
Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.
Το αντικείμενο αφαιρέθηκε επιτυχώς από τους χειρουργούς με τη χρήση γαστροσκοπίου. Η 25χρονη είναι καλά στην υγεία της, επικοινωνεί με το περιβάλλον και στο πλευρό της βρίσκονται οι συγγενείς της.
Η νεαρή κοπέλα προσήλθε αρχικά στο νοσοκομείο της Σαντορίνης με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, αλλά λόγω αδυναμίας να πραγματοποιηθούν εκεί οι απαραίτητες ακτινολογικές εξετάσεις κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο.
Με πληροφορίες από neakriti.gr