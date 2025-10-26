Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών ξεσκεπάστηκε στη Μυτιλήνη - Συντονισμένη επιχείρηση με την ΕΥΠ

Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών ξεσκεπάστηκε στη Μυτιλήνη - Συντονισμένη επιχείρηση με την ΕΥΠ
Φωτ. Αρχείου
Ένας 26χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Μυτιλήνη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο νεαρός φέρεται να είναι μέλος οργανωμένου κυκλώματος που δραστηριοποιείται συστηματικά στη μεταφορά μεταναστών από τα τουρκικά παράλια προς το νησί.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Μυτιλήνης, όπου ο 26χρονος εντοπίστηκε να στερείται νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το βράδυ της 17ης Οκτωβρίου χειρίστηκε βάρκα με την οποία μετέφερε 22 υπηκόους τρίτων χωρών σε μη θεσμοθετημένο σημείο στα νότια του νησιού.

Σαφείς οδηγίες και οργανωμένο σχέδιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το ίδιο άτομο είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς άλλες τρεις φορές, από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου, να μεταφέρει παράνομα ομάδες μεταναστών από την Τουρκία προς τη Μυτιλήνη. Οι αποτυχημένες απόπειρες και η τελική διέλευση της 17ης Οκτωβρίου φανερώνουν, σύμφωνα με τις αρχές, ότι ο 26χρονος ενεργούσε με σαφείς οδηγίες και οργανωμένο σχέδιο.

Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό τουλάχιστον επτά ακόμη προσώπων, επίσης αλλοδαπών, που φέρονται να αποτελούν μέλη της ίδιας εγκληματικής ομάδας με ρόλους συντονισμού και στρατολόγησης μεταναστών από το εξωτερικό, αναφέρει το stonisi.gr. Το κύκλωμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λειτουργούσε με συγκεκριμένη δομή και οικονομικό αντάλλαγμα για κάθε μεταφορά.

Κατά την άφιξή του στο νησί, ο 26χρονος φέρεται να ιδιοποιήθηκε κινητό τηλέφωνο άλλου αλλοδαπού που επέβαινε στη βάρκα, προκειμένου να επικοινωνήσει με συνεργούς του και να οργανώσει τη διαφυγή του από το νησί. Από την κατοχή του κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται για τα ψηφιακά τους ίχνη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της υπεξαίρεσης και παραβάσεις του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Το προανακριτικό έργο διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκομένων μελών του κυκλώματος.

