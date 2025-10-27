Χίος: Μοναδικό έθιμο για την 28η Οκτωβρίου με το άναμμα του «Όχι» - Δείτε βίντεο

Μια μοναδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Χίο με το άναμμα του «όχι» στις πλαγιές του όρους Γριάς, στα Άνω Καρδάμυλα, καθώς και στον Μαργαρίτη, απέναντι από τον παραθαλάσσιο οικισμό του Μαρμάρου, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 28η Οκτωβρίου.

Το εντυπωσιακό και μοναδικό έθιμο ξεκίνησε το 1948 και αποτελεί μία τοπική γιορτή της νεολαίας για την Εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, που διαρκεί ολόκληρες εβδομάδες, αφού γίνεται μεγάλη προετοιμασία για να διαμορφωθούν οι λόφοι, να σχηματιστούν τα γράμματα σε διάμετρο 40 περίπου μέτρων το καθένα και να δοθεί φλόγα στο πετρέλαιο, που χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη.

Δείτε βίντεο:

Διαβάστε επίσης