Ρόδος: Πέθανε το τρίχρονο κοριτσάκι που έπεσε σε πισίνα – Πάλεψε για 12 μέρες

Θλίψη «σκόρπισε» η είδηση ότι έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή το τρίχρονο κοριτσάκι που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του, από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, στις 14 Οκτωβρίου.

Το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή στο νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας όπου είχε μεταφερθεί αφού νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης, έπειτα από αεροδιακομιδή από το Νοσοκομείο της Ρόδου.

Οι γιατροί από την Κρήτη είχαν ενημερώσει τους οικείους τους πως η βλάβη που είχε υποστεί το μικρό κορίτσι ήταν «βαριά και μη αναστρέψιμη», σύμφωνα με πληροφορίες.

Κατά την άφιξη στο νοσοκομείο, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα.

Το τρίχρονο κοριτσάκι είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου στις 15 Οκτωβρίου. Η τρίχρονη είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και είχε παραμείνει για αρκετά λεπτά κάτω από την επιφάνεια, προτού την αντιληπτούν οι παρευρισκόμενοι.

Στο ξενοδοχείο εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ένας γιατρός, επίσης Βρετανός, ο οποίος είχε σπεύσει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το παιδί είχε διακομισθεί εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωση και σε σειρά ιατρικών εξετάσεων. Οι γονείς του ζήτησαν τη μεταφορά του στη Μεγάλη Βρετανία αλλά το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε.

