Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης
Ο σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε 16 χλμ ανοικτά του Λασιθίου
Σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το απόγευμα ανοικτά της Κρήτης, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 8 χλμ και σημειώθηκε 16 χλμ ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου.
