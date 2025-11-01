Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το απόγευμα ανοικτά της Κρήτης, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 8 χλμ και σημειώθηκε 16 χλμ ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου.