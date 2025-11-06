Μεταναστευτικό: Ραγδαία μείωση των παράνομων αφίξεων το τρίμηνο Αύγουστος-Οκτώβριος

Σημαντική μείωση στις παράνομες μεταναστευτικές θαλάσσιες αφίξεις σημειώθηκαν κατά το τρίμηνο από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο του 2025 καθώς ο αριθμός τους διαμορφώθηκε στις 11.307, σε σύγκριση με τις 20.279 αφίξεις την ίδια περίοδο το 2024. Η μείωση αυτή αγγίζει το 45%, ενώ στο Αιγαίο το ποσοστό υπερβαίνει το 60%, αποτυπώνοντας την αποτελεσματικότητα των πρόσφατων μέτρων που έχουν ληφθεί.

Παρά το γεγονός ότι οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος του 2025 σημείωσαν αυξημένες αφίξεις σε σχέση με το 2024, η εφαρμογή της αναστολής παροχής ασύλου, η ψήφιση νέων αυστηρών μέτρων και η εντατικοποίηση της διπλωματικής προσπάθειας συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των ροών.

Επιπλέον, η ενίσχυση της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην αλλαγή της τάσης, αποδεικνύοντας ότι η συντονισμένη δράση φέρνει απτά αποτελέσματα.