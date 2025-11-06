Μεταναστευτικό: Ραγδαία μείωση των παράνομων αφίξεων το τρίμηνο Αύγουστος-Οκτώβριος
Η ενίσχυση της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην αλλαγή της τάσης
Σημαντική μείωση στις παράνομες μεταναστευτικές θαλάσσιες αφίξεις σημειώθηκαν κατά το τρίμηνο από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο του 2025 καθώς ο αριθμός τους διαμορφώθηκε στις 11.307, σε σύγκριση με τις 20.279 αφίξεις την ίδια περίοδο το 2024. Η μείωση αυτή αγγίζει το 45%, ενώ στο Αιγαίο το ποσοστό υπερβαίνει το 60%, αποτυπώνοντας την αποτελεσματικότητα των πρόσφατων μέτρων που έχουν ληφθεί.
Παρά το γεγονός ότι οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος του 2025 σημείωσαν αυξημένες αφίξεις σε σχέση με το 2024, η εφαρμογή της αναστολής παροχής ασύλου, η ψήφιση νέων αυστηρών μέτρων και η εντατικοποίηση της διπλωματικής προσπάθειας συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των ροών.
Επιπλέον, η ενίσχυση της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην αλλαγή της τάσης, αποδεικνύοντας ότι η συντονισμένη δράση φέρνει απτά αποτελέσματα.