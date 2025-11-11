Έτσι έδρασαν οι δολοφόνοι του Αγίου Παντελεήμονα – Φωτογραφίες ντοκουμέντο

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας στον Άγιο Παντελεήμονα.

Οι δράστες κινήθηκαν με σχέδιο, ψυχραιμία και απίστευτη αγριότητα, μετατρέποντας ένα ήσυχο διαμέρισμα σε σκηνή φρίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρωινές ώρες της 10ης Οκτωβρίου 2025, οι δράστες ακινητοποίησαν αρχικά τον 48χρονο συγκάτοικο του θύματος, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι.

Υπό την απειλή αιχμηρών αντικειμένων, τον ανάγκασαν να τους ανοίξει την πόρτα.

Μόλις μπήκαν μέσα, τον έδεσαν πισθάγκωνα και, χωρίς δισταγμό, του προκάλεσαν τραύματα με χρήση βίας και αιχμηρών αντικειμένων.

Οι αδίστακτοι εισβολείς περίμεναν μέσα στο σπίτι για ώρες, μέχρι να επιστρέψει ο 31χρονος συγκάτοικός του.

Το απόγευμα, όταν εκείνος πέρασε το κατώφλι, τον αιφνιδίασαν, τον χτύπησαν επανειλημμένα και χρησιμοποίησαν αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Αφού ολοκλήρωσαν την αποτρόπαιη πράξη τους, έψαξαν εξονυχιστικά το διαμέρισμα, αφαιρώντας οικοδομικά εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές και παραβιάζοντας το χρηματοκιβώτιο του σπιτιού.

Δύο συλλήψεις

Δύο άτομα, ομοεθνείς του θύματος, ουκρανικής καταγωγής, συνελήφθησαν μετά από συνδυαστική αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, ενώ ένα τρίτο αναζητείται.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής τους, ο 38χρονος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Εναντίον του 29χρονου και του 38χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή, ληστεία κατά συναυτουργία, παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικά, όπλα και απείθεια.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, 106 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, τα κλεμμένα εργαλεία και συσκευές, 40 φυσίγγια, περίστροφο, σιδερογροθιά και 4 ζυγαριές ακριβείας.

Διαβάστε επίσης