Ηράκλειο: Έπεισε 37χρονο να του δώσει κωδικούς από κάρτες– Του «έφαγαν» 1.250 ευρώ

Μία νέα απάτη με θύμα έναν άνδρα απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές αρχές.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα ξεκίνησαν την Κυριακή όταν ένας 37χρονος άνδρας που μένει στο Ηράκλειο δέχεται ένα τηλεφώνημα από άγνωστο ο οποίος τον έπεισε να του δώσει κωδικούς από 13 paysafe κάρτες συνολικά η αξία τους φτάνει τα 1250 ευρώ.

Λίγες ώρες αργότερα ο 37χρονος συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πάει καλά και διαπίστωσε πως έχει πέσει θύμα απάτης.

Έτσι, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό με τις αρχές να ερευνούν την υπόθεση.

