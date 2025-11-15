Βίντεο-έκκληση 11 καλλιτεχνών: «Να συμβάλλουμε στην προστασία των παρθένων βουνοκορφών της Πίνδου»

Ένα βίντεο στο οποίο 11 καλλιτέχνες τοποθετούνται ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα βουνά της βόρειας Πίνδου κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο-έκκληση που δημοσιεύθηκε στο Instagram εμφανίζονται οι Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Πυπρασόπουλος, Θωμάς Ζάμπρας, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Χρύσα Κατσαρίνη, Γιώργος Καραμίχος, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ορέστης Τζιόβας, Άρις Γεροντάκης, Μαρία Καβογιάννη και Μαρία Αλιφέρη.

Οι ηθοποιοί και stand-up κωμικοί εξηγούν γιατί πρέπει να συμβάλλουμε στην προστασία των παρθένων βουνοκορφών της Πίνδου από αιολικούς σταθμούς.

Η κινητοποίηση των καλλιτεχνών γίνεται συγκεκριμένα ενάντια στους αιολικούς σταθμούς «Ξηρόκαπος» και «Μύτικας». Καταγγέλουν πως η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών προβλέπεται σε περιοχή που υλοποιείται το εθνικό σχέδιο δράσης «Ursus Arctus» και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Life Smart Bear Corridors», και κάνουν έκκληση για συγκέντρωση χρημάτων για δικαστικά έξοδα συλλόγων.

https://www.instagram.com/reel/DRAUueHDBrL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

