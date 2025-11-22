Με τοστ πνίγηκε η 13χρονη - Της το είχαν κόψει κομμάτια για να μην πνίγει

Μήνυση από τον πατέρα της 13χρονης Ειρήνης: Θέλω να μάθω πώς έφυγε το παιδί μου

Το 2ο ειδικό δημοτικό σχολείο Πειραιά

Ο πατέρας της 13χρονης Ειρήνης πέρασε την πόρτα του Τμήματος Καμινίων στον Πειραιά το βράδυ της Παρασκευής, λίγο με τα τις 08.00 για να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Ουσιαστικά ζητα να μάθει «κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή της η κόρη του μέσα στο ειδικό σχολείο όπου φοιτούσε το παιδί.

Ο πατέρας, που τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του μετά τον θάνατο της συζύγου του, τόνισε πως θα ορίσει και δικό του ιατροδικαστή, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και να εξετάζουν κάθε λεπτό των δραματικών γεγονότων. Η πιο κρίσιμη κατάθεση μέχρι στιγμής είναι εκείνη του εκπαιδευτικού που είχε την ευθύνη για το παιδί. Οπως είπε όλα έγιναν αμέσως μετά το διάλειμμα, κατά τη διάρκεια της σίτισης.

Η μικρή Ειρήνη, μαζί με ακόμη δύο μαθητές, βρέθηκαν στον χώρο του δεκατιανού. Παρόντες ήταν ο εκπαιδευτικός, μία νοσηλεύτρια και ένα ακόμη μέλος ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Το κορίτσι έτρωγε τοστ, κομμένο ήδη σε μικρά κομμάτια. Ξαφνικά, σύμφωνα με την κατάθεση, το παιδί μελάνιασε και αμέσως σήμανε συναγερμός – το προσωπικό προσπάθησε να ακολουθήσει κατά γράμμα το πρωτόκολλο πρώτων βοηθειών.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο σχολείο έφτασε ο καρδιολόγος του Κέντρου Υγείας, ο οποίος συγκλονίζει με την περιγραφή της υπερπροσπάθειάς του:
«Όταν έφτασα, το παιδί ήταν σε ανακοπή. Ξεκίνησα συμπιέσεις, μπήκα στο ασθενοφόρο, συνεχίσαμε καθ’ όλη τη διαδρομή. Στο νοσοκομείο μας περίμεναν 20 άτομα παρότι δεν ήταν εφημερία. Παλεύαμε 30 λεπτά».

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο εκπαιδευτικός κλήθηκε εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση, ενώ εξηγήσεις έχουν ήδη δώσει η νοσηλεύτρια και ο διευθυντής του σχολείου.

Η 13χρονη Ειρήνη πριν δύο χρόνια έχασε τη μητέρα της και μεγάλωνε με τη γιαγιά της. Πίσω της αφήνει τρία αδέλφια - το ένα, το δίδυμό της.

