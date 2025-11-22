Λάσπη, νερό και απόγνωση: Μετράει τις πληγές της η Δυτική Ελλάδα - Νέα επιδείνωση από την Τρίτη

Πολλά προβλήματα άφησε το πρώτο, τουλάχιστον έως τώρα, σκέλος της κακοκαιρίας που χτυπά τη Δυτική Ελλάδα

Δημήτρης Δρίζος

Πλημμύρες και καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Eurokinissi
Προβλήματα σε περιοχές των Λεχαινών και της Βάρδας προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, «λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος των κοινοτήτων, Κουρτέσι και Ζησιμοπουλέικα και στην επαρχιακή οδό Βάρδας - Νέας Μανωλάδας».

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «στις προαναφερόμενες περιοχές χείμαρροι "κατέβασαν" φερτά υλικά, ενώ στην παλιά πόλη των Λεχαινών και στην Βάρδα εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα».

Παράλληλα, είπε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα, ώστε να απομακρύνουν τα κομμένα δέντρα και να πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού».

Προβλήματα και στη Βόνιτσα

Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε αργά το βράδυ της Παρασκευής τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, όπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αθανάσιος Κασόλας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, «η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη, καθώς στα γεφύρια έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, δρόμοι έχουν κλείσει και τα ρέματα είναι άκρως επικίνδυνα».

Όπως πρόσθεσε, «μηχανήματα του δήμου και ιδιωτών επιχειρούν συνεχώς, αλλά δυστυχώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα και κυρίως απαιτούνται έργα για την προστασία της περιοχής διότι οι ποσότητες του νερού που πέφτουν πλέον είναι πολύ μεγάλες».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «είναι πολλά τα πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια σπιτιών, αλλά και καταστήματα, κυρίως στην πόλη της Βόνιτσας, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών».

Τζουμέρκα: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Τα Κεντρικά Τζουμέρκα αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στα Ιωάννινα, σε περιοχές όπως η Πεδινή κοντά στην Εγνατία, έχουν σημειωθεί πλημμύρες. Συνολικά, η Ήπειρος βιώνει εκτεταμένες καταστροφές λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κέρκυρα: κατολισθήσεις και εγκλωβισμοί

Στη βόρεια Κέρκυρα οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις, με μεγάλες πλαγιές να υποχωρούν και δρόμους να κλείνουν. Πολλά χωριά έχουν μείνει προσωρινά αποκλεισμένα, ενώ η Πολιτική Προστασία και η ΕΜΑΚ έχουν πραγματοποιήσει απεγκλωβισμούς κατοίκων και οδηγών. Τα σπίτια και οι υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, και η μετακίνηση γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις.

Σήμερα επισκέπτονται την Κέρκυρα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και θα συντονίσουν τις ενέργειες για την άμεση υποστήριξη των κατοίκων.

Κέρκυρα: Πλημμύρισε το Κοντοκάλι.

Κέρκυρα: Πλημμύρισε το Κοντοκάλι.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός Κ. Κατσαφάδος βρίσκεται σε επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί πρόγραμμα επισκέψεων και αυτοψιών, με τον υφυπουργό να μεταβαίνει το προσεχές διάστημα σε όλες τις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να συντονίσει και να δρομολογήσει τις ενέργειες στήριξης και αποκατάστασης.

Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς

Η Ήπειρος πλήττεται επίσης σοβαρά, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν κυρίως τα Ιωάννινα, την Άρτα και τη Θεσπρωτία. Ο ποταμός Καλαμάς έχει υπερχειλίσει, προκαλώντας πλημμύρες σε χωράφια και δρόμους, ενώ πολλά χωριά έχουν αποκοπεί από την πρόσβαση λόγω κατολισθήσεων. Η κατάσταση στα ημιορεινά και ορεινά είναι κρίσιμη, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη για να διασώσουν εγκλωβισμένους κατοίκους.

Αιτωλοακαρνανία και Δυτική Στερεά: Ισχυρές βροχές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Στη Δυτική Ελλάδα, και κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Στερεά, η κακοκαιρία συνεχίζεται με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οδικά δίκτυα έχουν υποστεί ζημιές, με καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις, ενώ οι υποδομές ηλεκτροδότησης σε πολλά χωριά έχουν διακοπεί. Οι αρχές απευθύνουν αυστηρές συστάσεις στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να τηρούν τις οδηγίες πολιτικής προστασίας.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόβλεψη Γιαννόπουλου στο Newsbomb για τον καιρό των επόμενων ημερών

Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μιλώντας στο Newsbomb, αναλύει την κατάσταση και δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την πορεία του καιρού.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, οι βροχές συνεχίζονται αλλά χωρίς σοβαρές καταιγίδες: «Θα βρέξει και σήμερα πάντως. Θα βρέξει και αύριο λίγο το πρωί αλλά θα βρέξει. Δεν νομίζω να έχουμε καταιγίδες άλλες, αλλά αυτά και οι βροχές αυτές που θα πέσουν είναι βροχές».

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ (APOHXOS.GR/EUROKINISSI)

Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στην Θεσπρωτία, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025.

Eurokinissi

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση εντοπίζονται στη Δυτική Ελλάδα, αλλά οι επόμενες ημέρες θα φέρουν βροχές και σε άλλες περιοχές: «Όπως πάει επίσης οι βροχές… από τρίτη θα ξαναρχίσουν οι βροχές. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα ξαναβρίξει στη Δυτική Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της χώρας, όχι μόνο στα δυτικά».

Ο Νοέμβριος αναμένεται να καταγραφεί ως ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών: «Ο Νοέμβριος θα κλείσει τελικά πιθανό να είναι ο πιο βροχερός Νοέμβριος για Ήπειρο και Ιόνιο των τελευταίων 25 ετών με τις βροχές που θα πέσουν, να φτάσουμε σε πολύ μεγάλη, δηλαδή σε νούμερα που θα είναι στα πιο μεγάλα των 120 ετών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολόγου, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση είναι: «Στην Κέρκυρα και στα Ιωάννινα όλο τον Νοέμβριο έχουν πέσει 350 χιλιοστά νερού. Στην Κόνιτσα έχουν πέσει 440 χιλιοστά νερού. Όλο τον χρόνο στην Αθήνα έχουμε 400».

Παρά την έντονη βροχόπτωση, σήμερα οι συνθήκες είναι σχετικά ήπιες.

