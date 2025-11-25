Εδώ. Τώρα. Ξεκινά η φροντίδα για κάθε σας διαδρομή

Μπορεί μέχρι χθες, το αυτοκίνητό μας να ήταν το μέσο που μας οδηγούσε με ασφάλεια σε κάθε προορισμό, ωστόσο πλέον, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο για εμάς τους νέους γονείς.

Είναι το μέρος που ακούγονται τα πρώτα παιδικά γέλια από το πίσω κάθισμα κάθε φορά που πάμε βόλτα, που συζητάμε τα όνειρά μας για το μέλλον και σχεδιάζουμε τις μικρές μας αποδράσεις τις Κυριακές. Είναι ο χώρος που, χωρίς να το καταλάβουμε, φιλοξενεί μερικές από τις πιο όμορφες οικογενειακές μας στιγμές.

Και μέσα από τις διαδρομές που κάνουμε με το όχημά μας, συνειδητοποιήσαμε κάτι εξίσου σημαντικό: Πως το μέλλον χτίζεται στο παρόν. Ότι οι μικρές ή μεγάλες αποφάσεις που παίρνουμε εδώ, τώρα είναι εκείνες που καθορίζουν τη σιγουριά και την ηρεμία του αύριο.

Έτσι, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Διότι, το θέμα δεν είναι μόνο πώς θα φτάσουμε πιο γρήγορα στον προορισμό μας αλλά πώς θα το κάνουμε με ασφάλεια, χωρίς άγχος, χωρίς αβεβαιότητα. Γιατί, όπως μάθαμε στην πορεία, όταν έχεις οικογένεια, το «να μην προκύψει κανένα πρόβλημα» γίνεται Νο1 προτεραιότητα. Τότε αρχίζεις να εκτιμάς πραγματικά τη φροντίδα, τη σιγουριά και τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Στην περίπτωσή μας, δηλαδή, την Generali.

Όταν γίνεσαι γονιός η έννοια της ασφάλειας αλλάζει

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή! Όταν αποφασίσαμε να ανανεώσουμε την ασφάλεια αυτοκινήτου μας, δεν το κάναμε μόνο για να έχουμε ασφαλιστική κάλυψη, αλλά κυρίως επειδή καταλάβαμε πως στην πραγματικότητα είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να προστατεύσουμε όλα εκείνα που είναι ανεκτίμητα για μας: Τις στιγμές μας, τις διαδρομές μας, την οικογένειά μας.

Χρειαζόμασταν έναν άνθρωπο που θα μας βοηθήσει να πάρουμε τη σωστή απόφαση, που θα μας ακούσει πραγματικά και θα λάβει υπόψιν τις ανάγκες μας. Με άλλα λόγια, έναν σύμμαχο που θα μας έδινε δύναμη να αισθανθούμε σιγουριά για το αύριο στηρίζοντάς μας σήμερα. Και αυτό το στήριγμα το βρήκαμε στο πρόσωπο ενός από τους 3.500 εξειδικευμένους συμβούλους της Generali.

Αφού του εξηγήσαμε ακριβώς ό,τι μας απασχολούσε, κατανόησε τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας μέσα από μια πραγματικά ανθρώπινη επικοινωνία σε προσωπικό επίπεδο. Στη συνέχεια, μας παρουσίασε τις διαθέσιμες επιλογές και μαζί, καταλήξαμε στη λύση που ταιριάζει καλύτερα με την περίπτωσή μας, ή αλλιώς, το Speed On.

Δίπλα μας 24/7

Πριν καταλήξουμε πως αυτό είναι το ιδανικό πρόγραμμα για εμάς, ο εξειδικευμένος σύμβουλος μας έδωσε μία πλήρη εικόνα περί τίνος πρόκειται και μας εξήγησε τα πάντα. Όπως είπε, λοιπόν, πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου που προσφέρει τρία διαφορετικά πακέτα αναλόγως τις ανάγκες του καθενός. Αλλά το βασικότερο για εμάς, ως νέοι γονείς, ήταν ότι μας δίνει τη δυνατότητα να αισθανόμαστε πως έχουμε κάποιον στο πλευρό μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αφού παρέχει 24ώρη Οδική Βοήθεια όπου και αν βρισκόμαστε.

Έτσι, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο απρόοπτο, μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο την πορεία της Οδικής Βοήθειας προς εμάς, ενώ, αν εμπλακούμε σε τροχαίο, οι διαδικασίες γίνονται και εκεί απλές. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε αμέσως τη φροντίδα ατυχήματος και με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου συνεργάτη θα μπορέσουμε να συντάξουμε κατευθείαν τη δήλωση ατυχήματος και να κυλήσουν όλα με μεγάλη ευκολία.

Επιπλέον, αν υπάρχει μηχανική βλάβη και το αυτοκίνητο έχει ακινητοποιηθεί, το πρόγραμμα φροντίζει να επιστρέψουμε στο σπίτι δωρεάν με ταξί Uber. Όσο για την επισκευή του αυτοκινήτου μας, είναι άμεση και γίνεται μέσα από ένα κορυφαίο δίκτυο Συνεργείων με απευθείας πληρωμή των εξόδων από την Generali.

Βέβαια, δεν ήταν μόνο αυτό που μας έκανε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφού με το πακέτο πυρός/κλοπής προβλέπεται και κάλυψη κακόβουλων πράξεων, ενώ μας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης ώστε να λαμβάνουμε εκπτώσεις και επιβραβεύσεις όσο ασφαλέστερα οδηγούμε.

Η ασφάλεια και τα οφέλη πάνε μαζί

Όταν ρωτήσαμε πώς θα το κάνουμε αυτό, μας απάντησε ότι με την απόκτηση της ασφάλισης αυτοκινήτου Speed On έχουμε πρόσβαση σε μια σειρά καινοτόμων εργαλείων για προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Για παράδειγμα, μπορούμε να κατεβάσουμε και να εγγραφούμε στην εφαρμογή MyGenerali και αμέσως μετά να ενεργοποιήσουμε την υπηρεσία τηλεματικής My Drive. Απευθείας, εξασφαλίζουμε κουπόνι έκπτωσης αξίας 10 ευρώ και, από εκεί και πέρα, προβλέπονται και άλλα οφέλη όπως έκπτωση έως και 40 ευρώ στα ετήσια ασφάλιστρα με μηνιαία επιβράβευση στο πρόγραμμα επιβράβευσης Club Red.

Όταν έρθει η ώρα να ανανεώσουμε το ασφαλιστήριό μας, αν έχουμε Οδικό Σκορ 50, κερδίζουμε έκπτωση 10%, ενώ έχουμε πρόσβαση σε εξατομικευμένες συμβουλές ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι οδηγοί όπως και έξυπνα tips για να εξοικονομούμε καύσιμα, προστατεύοντας το περιβάλλον και το ίδιο μας το αυτοκίνητο. Επίσης, όπως μάθαμε, ο υπολογισμός ασφάλιστρων αυτοκινήτου μέσα από τη συμπλήρωση των στοιχείων του οχήματός μας στο σχετικό εργαλείο στην ιστοσελίδα της Generali, θα μας δείξει πώς διαμορφώνεται η τιμή του προγράμματος με βάση τις ανάγκες μας, κάτι που μας φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο.

Μετά από όσα μας είπε ο εξειδικευμένος σύμβουλος, καταλάβαμε και εμείς ότι η ιδανική λύση για την περίπτωσή μας είναι το Speed On. Αλλά εκτός από αυτό, συνειδητοποιήσαμε και ότι το μέλλον δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά χτίζεται στο παρόν. Και η Generali είναι δίπλα μας. Eδώ. Tώρα.

