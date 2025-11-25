Εδώ. Τώρα. Ξεκινά η φροντίδα για κάθε σας διαδρομή

Newsbomb

Εδώ. Τώρα. Ξεκινά η φροντίδα για κάθε σας διαδρομή
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί μέχρι χθες, το αυτοκίνητό μας να ήταν το μέσο που μας οδηγούσε με ασφάλεια σε κάθε προορισμό, ωστόσο πλέον, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο για εμάς τους νέους γονείς.

Είναι το μέρος που ακούγονται τα πρώτα παιδικά γέλια από το πίσω κάθισμα κάθε φορά που πάμε βόλτα, που συζητάμε τα όνειρά μας για το μέλλον και σχεδιάζουμε τις μικρές μας αποδράσεις τις Κυριακές. Είναι ο χώρος που, χωρίς να το καταλάβουμε, φιλοξενεί μερικές από τις πιο όμορφες οικογενειακές μας στιγμές.

Και μέσα από τις διαδρομές που κάνουμε με το όχημά μας, συνειδητοποιήσαμε κάτι εξίσου σημαντικό: Πως το μέλλον χτίζεται στο παρόν. Ότι οι μικρές ή μεγάλες αποφάσεις που παίρνουμε εδώ, τώρα είναι εκείνες που καθορίζουν τη σιγουριά και την ηρεμία του αύριο.

Έτσι, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Διότι, το θέμα δεν είναι μόνο πώς θα φτάσουμε πιο γρήγορα στον προορισμό μας αλλά πώς θα το κάνουμε με ασφάλεια, χωρίς άγχος, χωρίς αβεβαιότητα. Γιατί, όπως μάθαμε στην πορεία, όταν έχεις οικογένεια, το «να μην προκύψει κανένα πρόβλημα» γίνεται Νο1 προτεραιότητα. Τότε αρχίζεις να εκτιμάς πραγματικά τη φροντίδα, τη σιγουριά και τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Στην περίπτωσή μας, δηλαδή, την Generali.

Όταν γίνεσαι γονιός η έννοια της ασφάλειας αλλάζει

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή! Όταν αποφασίσαμε να ανανεώσουμε την ασφάλεια αυτοκινήτου μας, δεν το κάναμε μόνο για να έχουμε ασφαλιστική κάλυψη, αλλά κυρίως επειδή καταλάβαμε πως στην πραγματικότητα είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να προστατεύσουμε όλα εκείνα που είναι ανεκτίμητα για μας: Τις στιγμές μας, τις διαδρομές μας, την οικογένειά μας.

Χρειαζόμασταν έναν άνθρωπο που θα μας βοηθήσει να πάρουμε τη σωστή απόφαση, που θα μας ακούσει πραγματικά και θα λάβει υπόψιν τις ανάγκες μας. Με άλλα λόγια, έναν σύμμαχο που θα μας έδινε δύναμη να αισθανθούμε σιγουριά για το αύριο στηρίζοντάς μας σήμερα. Και αυτό το στήριγμα το βρήκαμε στο πρόσωπο ενός από τους 3.500 εξειδικευμένους συμβούλους της Generali.

Αφού του εξηγήσαμε ακριβώς ό,τι μας απασχολούσε, κατανόησε τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας μέσα από μια πραγματικά ανθρώπινη επικοινωνία σε προσωπικό επίπεδο. Στη συνέχεια, μας παρουσίασε τις διαθέσιμες επιλογές και μαζί, καταλήξαμε στη λύση που ταιριάζει καλύτερα με την περίπτωσή μας, ή αλλιώς, το Speed On.

Δίπλα μας 24/7

Πριν καταλήξουμε πως αυτό είναι το ιδανικό πρόγραμμα για εμάς, ο εξειδικευμένος σύμβουλος μας έδωσε μία πλήρη εικόνα περί τίνος πρόκειται και μας εξήγησε τα πάντα. Όπως είπε, λοιπόν, πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου που προσφέρει τρία διαφορετικά πακέτα αναλόγως τις ανάγκες του καθενός. Αλλά το βασικότερο για εμάς, ως νέοι γονείς, ήταν ότι μας δίνει τη δυνατότητα να αισθανόμαστε πως έχουμε κάποιον στο πλευρό μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αφού παρέχει 24ώρη Οδική Βοήθεια όπου και αν βρισκόμαστε.

Έτσι, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο απρόοπτο, μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο την πορεία της Οδικής Βοήθειας προς εμάς, ενώ, αν εμπλακούμε σε τροχαίο, οι διαδικασίες γίνονται και εκεί απλές. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε αμέσως τη φροντίδα ατυχήματος και με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου συνεργάτη θα μπορέσουμε να συντάξουμε κατευθείαν τη δήλωση ατυχήματος και να κυλήσουν όλα με μεγάλη ευκολία.

Επιπλέον, αν υπάρχει μηχανική βλάβη και το αυτοκίνητο έχει ακινητοποιηθεί, το πρόγραμμα φροντίζει να επιστρέψουμε στο σπίτι δωρεάν με ταξί Uber. Όσο για την επισκευή του αυτοκινήτου μας, είναι άμεση και γίνεται μέσα από ένα κορυφαίο δίκτυο Συνεργείων με απευθείας πληρωμή των εξόδων από την Generali.

Βέβαια, δεν ήταν μόνο αυτό που μας έκανε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφού με το πακέτο πυρός/κλοπής προβλέπεται και κάλυψη κακόβουλων πράξεων, ενώ μας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης ώστε να λαμβάνουμε εκπτώσεις και επιβραβεύσεις όσο ασφαλέστερα οδηγούμε.

1764060193359-528789744-generali.jpg

Η ασφάλεια και τα οφέλη πάνε μαζί

Όταν ρωτήσαμε πώς θα το κάνουμε αυτό, μας απάντησε ότι με την απόκτηση της ασφάλισης αυτοκινήτου Speed On έχουμε πρόσβαση σε μια σειρά καινοτόμων εργαλείων για προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Για παράδειγμα, μπορούμε να κατεβάσουμε και να εγγραφούμε στην εφαρμογή MyGenerali και αμέσως μετά να ενεργοποιήσουμε την υπηρεσία τηλεματικής My Drive. Απευθείας, εξασφαλίζουμε κουπόνι έκπτωσης αξίας 10 ευρώ και, από εκεί και πέρα, προβλέπονται και άλλα οφέλη όπως έκπτωση έως και 40 ευρώ στα ετήσια ασφάλιστρα με μηνιαία επιβράβευση στο πρόγραμμα επιβράβευσης Club Red.

Όταν έρθει η ώρα να ανανεώσουμε το ασφαλιστήριό μας, αν έχουμε Οδικό Σκορ 50, κερδίζουμε έκπτωση 10%, ενώ έχουμε πρόσβαση σε εξατομικευμένες συμβουλές ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι οδηγοί όπως και έξυπνα tips για να εξοικονομούμε καύσιμα, προστατεύοντας το περιβάλλον και το ίδιο μας το αυτοκίνητο. Επίσης, όπως μάθαμε, ο υπολογισμός ασφάλιστρων αυτοκινήτου μέσα από τη συμπλήρωση των στοιχείων του οχήματός μας στο σχετικό εργαλείο στην ιστοσελίδα της Generali, θα μας δείξει πώς διαμορφώνεται η τιμή του προγράμματος με βάση τις ανάγκες μας, κάτι που μας φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο.

1764060338743-99398778-generali.jpg

Μετά από όσα μας είπε ο εξειδικευμένος σύμβουλος, καταλάβαμε και εμείς ότι η ιδανική λύση για την περίπτωσή μας είναι το Speed On. Αλλά εκτός από αυτό, συνειδητοποιήσαμε και ότι το μέλλον δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά χτίζεται στο παρόν. Και η Generali είναι δίπλα μας. Eδώ. Tώρα.

Μάθε περισσότερα εδώ!

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία χρειάζεται βελτίωση»

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της με σφυρί - Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία ADEL: Πότε ξεκινάει η 48ωρη «επέλασή» της - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενισχυτική διδασκαλία: Ξεκινά η εφαρμογή σε 6 μαθήματα Γυμνασίου και 7 ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπήκε στη μαύρη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις των ΗΠΑ - Ο Μαδούρο, ο Τσάβες και...«Το Κοτόπουλο»

10:50WHAT THE FACT

Πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο ή όχι; Το κοινό λάθος που κάνουμε όλοι

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τίτλοι τέλους για το Ford Focus: Η σιωπηλή αυλαία ενός ευρωπαϊκού μύθου

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Εδώ. Τώρα. Ξεκινά η φροντίδα για κάθε σας διαδρομή

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Η ανάπτυξη στην Ελλάδα υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης»

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξαντλήθηκε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Τα 33.000 αντίτυπα έγιναν «καπνός» σε λίγες ώρες

10:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε θα καταβληθεί στους εργαζόμενους

10:25LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Όταν πέθανε η μητέρα μου σκέφτηκα να πέσω από το μπαλκόνι»

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για την φρεγάτα «Σπέτσαι» που επιστρέφει νωρίτερα από το Άντεν λόγω μηχανικής βλάβης

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική ανατροπή στην άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα: Τη σκότωσε με σφυρί η νύφη της και όχι άγνωστοι ληστές

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ηφαίστειο στην Αιθιοπία εξερράγη για πρώτη φορά μετά από 10.000 χρόνια - Εκτόξευσε τέφρα σε όλες τις ηπείρους

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Τρομακτική μαρτυρία για τον «δράκο» - «Με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε»

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών

09:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Παρτίζαν και Champions League

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την παιδική κακοποίηση και την έμφυλη βία

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Xpeng ανοίγει τα φτερά της στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:05ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία ADEL: Πότε ξεκινάει η 48ωρη «επέλασή» της - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική ανατροπή στην άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα: Τη σκότωσε με σφυρί η νύφη της και όχι άγνωστοι ληστές

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την απάτη wangiri: Τι πρέπει να κάνετε αν σας παίρνουν τηλέφωνο από την Πολωνία

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για την φρεγάτα «Σπέτσαι» που επιστρέφει νωρίτερα από το Άντεν λόγω μηχανικής βλάβης

07:44WHAT THE FACT

Χαμός σε κηδεία στην Μπανγκόκ: Η νεκρή χτύπησε το φέρετρο για να... βγει!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας τρολάρει Γεωργιάδη για τo βιβλίο «Ιθάκη»: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;»

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε με το σόου της στον γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άκου Κυριάκο!»: Η αφήγηση Τσίπρα για την αυστηρή συζήτηση με Μητσοτάκη για τη Συμφωνία των Πρεσπών

09:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Η Ρίγα της... Εσθονίας στη σελίδα 212 της Ιθάκης δείχνει πως ο Τσίπρας είναι ο συγγραφέας»

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μπροστά μας τα δύσκολα» - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ώρες

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξαντλήθηκε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Τα 33.000 αντίτυπα έγιναν «καπνός» σε λίγες ώρες

09:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Αικατερίνη: Η προστάτιδα των ανύπαντρων γυναικών - Το συγκλονιστικό θαύμα στην Κατοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ