Μπλόκο αγροτών στην Καλάματα: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ζημιές στην ελαιοκαλλιέργεια

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ανά τη χώρα προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους την Τετάρτη (17/12), με μπλόκο να στήνεται στον αυτοκινητόδρομο «Μορέα», στη Μεσσηνία.

Το μπλόκο της Καλαμάτας είναι από τα νέα που στήθηκαν, με τους καλλιεργητές να έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο, και τους οδηγούς να μετακινούνται μέσω παρακάμψεων.

Οι αγρότες της Μεσσηνίας προχώρησαν μάλιστα και στην κατάθεση μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τις ζημιές που έχουν υποστεί, κυρίως, στην ελαιοκαλλιέργεια.

