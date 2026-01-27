Θεσσαλονίκη: Κλειστός ο περιφερειακός λόγω εκτροπής νταλίκας

Μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης λόγω εκτροπής νταλίκας, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Κυκλοφοριακό χάος στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τρίτης (27/01), εξαιτίας νταλίκας που «δίπλωσε».

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς τα δυτικά, με αποτέλεσμα να κλείσει ο περιφερειακός στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, με ουρές χιλιομέτρων να σχηματίζονται στην κομβική οδική αρτηρία της πόλης, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται στο σημείο προς την έξοδο των Κωνσταντινουπολίτικων, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σημειώνεται ότι η νταλίκα μετακίνησε τα διαχωριστικά με αποτέλεσμα να κλείσει η μία λωρίδα στο ρεύμα προς ανατολικά στο σημείο και να προκληθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο αντίθετο ρεύμα.

