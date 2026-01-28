ΠΑΟΚ: Ανάρτηση της γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα για το δυστύχημα - «Συλλυπητήρια και αλληλεγγύη»
Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας ενώ ταξίδευαν προς τη Λυών για να παρακολουθήσουν αγώνα της ομάδας τους
Τα συλλυπητήριά της και την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, εξέφρασε η γαλλική πρεσβεία στην Ελλάδα. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» επισήμανε:
«Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα εκφράζει την βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο επτά νεαρών οπαδών σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν προς την Λυών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Europa League.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες των θυμάτων».
