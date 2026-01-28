ΠΑΟΚ: Ανάρτηση της γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα για το δυστύχημα - «Συλλυπητήρια και αλληλεγγύη»

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας ενώ ταξίδευαν προς τη Λυών για να παρακολουθήσουν αγώνα της ομάδας τους

Newsbomb

ΠΑΟΚ: Ανάρτηση της γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα για το δυστύχημα - «Συλλυπητήρια και αλληλεγγύη»

Κασκόλ και λουλούδια στο γήπεδο της Τούμπας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα συλλυπητήριά της και την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, εξέφρασε η γαλλική πρεσβεία στην Ελλάδα. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» επισήμανε:

«Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα εκφράζει την βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο επτά νεαρών οπαδών σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν προς την Λυών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Europa League.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες των θυμάτων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:41ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο θάνατος του 54χρονου επιχειρηματία προηγήθηκε του δυστυχήματος των οπαδών του ΠΑΟΚ

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Μέτε Φρεντέρικσεν: «Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη με την Ευρώπη»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Ανάρτηση της γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα για το δυστύχημα - «Συλλυπητήρια και αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων»

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Δένδια αύριο με τη Γαλλίδα ομόλογό του C. Vautrin στη Φρεγάτα «Κίμων»

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έτοιμες οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΧΑΣΑΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΣΤΟΠ» - Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται από 31 Ιανουαρίου στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Η Vodafone κατασκευάζει νέο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα στην Ελλάδα για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας

12:26LIFESTYLE

Βασίλης Τερλέγκας: «Αν είναι να παρεξηγηθώ επειδή αγαπώ τον Χριστό, τότε ας γελούν»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι είναι το Lane Assist που φαίνεται να έπαιξε ρόλο στο τροχαίο στη Ρουμανία με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαυρίδης για την τραγωδία με φιλάθλους ΠΑΟΚ: Είναι σοκαριστικό, ήταν να πάω και εγώ στη Λυών

12:21ΑΠΟΨΕΙΣ

Η θάλασσα ως δείκτης του μέλλοντος

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελληνίδα πρέσβης στο Βουκουρέστι για το πολύνεκρο: Υπό διερεύνηση οι αιτίες - Φτάνουν συγγενείς

12:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την ποινή φυλάκισης Τερζούδη, Ματθαιόπουλου και Καπάκη για τη φωτιά που σκότωσε 104 ανθρώπους

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Μια ξεχωριστή εμπειρία γεύσης με το Ούζο Ματαρέλλη στο «Ελληνικό Απόσταγμα» 2026

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βουβό πένθος στον ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τραγωδίας πριν την προπόνηση - Βίντεο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή την ώρα στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη με τις 5 νεκρές εργαζόμενες

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε ετοιμότητα C-130 για τον επαναπατρισμό των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από το δυστύχημα στη Ρουμανία

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστι Νόεμ: Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν το κεφάλι της - Ποια είναι η «Homeland Barbie» που διχάζει τους Ρεπουμπλικανούς

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες αλλαγές σε προσλήψεις, μετατάξεις και διορισμούς στο Δημόσιο: Προβάδισμα στους τρίτεκνους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:37ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η περιγραφή του οδηγού της νταλίκας που τράκαρε με το βαν των οπαδών: «34 χρόνια στο τιμόνι, 1 εκατ. χιλιόμετρα, δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο»

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», είπε τραυματίας φίλαθλος του ΠΑΟΚ σε γιατρό

11:22LIFESTYLE

Η σπάνια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση στην επίδειξη του Stephane Rolland και η φωτογραφία ένα χρόνο μετά την τελευταία δημόσια παρουσία της

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρό βρέφος επτά ημερών - Μεταφέρθηκε αρχικά σε κτηνιατρείο

08:54ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ – Τροχαίο στη Ρουμανία: Γιατί δεν λειτούργησε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας του μίνι λεωφορείου

12:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την ποινή φυλάκισης Τερζούδη, Ματθαιόπουλου και Καπάκη για τη φωτιά που σκότωσε 104 ανθρώπους

08:51ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών - 20 ετών οι δύο, 28 ο τρίτος - Αντιπροσωπεία οπαδών που επέστρεφε από Λιόν τους επισκέφθηκε

10:46ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Ο Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο στη Ρουμανία μιλά στο Newsbomb

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή την ώρα στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη με τις 5 νεκρές εργαζόμενες

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δολοφονίες με «οσμή» serial killer - Πέταξε στα σκουπίδια τη μία, στην ταράτσα την άλλη

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Φωτογραφία - ντοκουμέντο από το σημείο που διέρρευσε το προπάνιο

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελληνίδα πρέσβης στο Βουκουρέστι για το πολύνεκρο: Υπό διερεύνηση οι αιτίες - Φτάνουν συγγενείς

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φωτιά σε φορτηγό στην Ηγουμενίτσα - Έκλεισε το ρεύμα προς Ιωάννινα (Βίντεο)

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η γιαγιά του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων με γρίπη: «Ας πάρει εμένα ο Θεός, να μην πάρει το παιδάκι μας»

09:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άγιαξ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ