ΠΑΟΚ: Ανάρτηση της γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα για το δυστύχημα - «Συλλυπητήρια και αλληλεγγύη»

Κασκόλ και λουλούδια στο γήπεδο της Τούμπας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Τα συλλυπητήριά της και την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, εξέφρασε η γαλλική πρεσβεία στην Ελλάδα. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» επισήμανε:

«Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα εκφράζει την βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο επτά νεαρών οπαδών σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν προς την Λυών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Europa League.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες των θυμάτων».

