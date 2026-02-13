Αγρίνιο: Τροχαίο ατύχημα στην Αγία Βαρβάρα - Γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Η συνοδηγός του ενός αυτοκινήτου μεταφέρθηκε με ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι στο Νοσοκομείο Αγρινίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/02) στο Αγρίνιο, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην οδό Θεστιέων.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο αυτοκίνητα.
Η συνοδηγός του ενός αυτοκινήτου μεταφέρθηκε με ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Αγρινίου.
*Με πληροφορίες από agriniopress.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ