Αγρίνιο: Τροχαίο ατύχημα στην Αγία Βαρβάρα - Γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/02) στο Αγρίνιο, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην οδό Θεστιέων.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο αυτοκίνητα.

Η συνοδηγός του ενός αυτοκινήτου μεταφέρθηκε με ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Αγρινίου.

*Με πληροφορίες από agriniopress.gr

