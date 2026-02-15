Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες καρναβαλιστές διασκέδασαν με φαντασία και ξέφρενους ρυθμούς στην Αριστοτέλους

Ο άστατος καιρός δεν απέτεψε τις ομάδες των καρναβαλιστών να παρελάσουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

Οι «Φλίνστοουνς», οι «Τράπερς», τα «ΕMoji», η «Φρουτοσαλάτα» οι Ιππότες της Τσιμισκή, τα Τρίγωνα Θεσσαλονίκης ακόμη και ο…«Λευκός Πύργος» μαζί με χιλιάδες ακόμη καρναβαλιστές διέσχισαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης και με ένταση, χορό και πάθος πήραν μέρος στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Καρναβάλι Θεσσαλονίκης» για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Μπορεί ο καιρός να μην ήταν ο απόλυτος σύμμαχος καθώς έκανε..κόλπα από το πρωί, αυτό όμως δεν απέτρεψε τις ομάδες των καρναβαλιστών που τελικά παρέλασαν, χόρεψαν και μετέδωσαν κέφι στους κάτοικους αλλά και στους επισκέπτες που βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης και γέμισαν τα πεζοδρόμια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έγιναν ένα στο χορό με τους συμμετέχοντες.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2026 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι καρναβαλιστές συγκεντρώθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Λευκό Πύργο και στη συνέχεια ξεχύθηκαν στους δρόμους. Η πολύχρωμη πορεία- διαδρομή ξεκίνησε από την οδό Εθνικής Αμύνης, οι καρναβαλιστές διέσχισαν την Τσιμισκή, τη Βενιζέλου και μέσω της Μητροπόλεως κατέληξαν στην πλατεία Αριστοτέλους με τον δήμο Θεσσαλονίκης να στηρίζει και ενισχύει -για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά- όλες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις.

Το προηγούμενο διάστημα μάλιστα η πόλη στολίστηκε με το χαρακτηριστικό λογότυπο του καρναβαλιού, το γράμμα «Θ» με το καπέλο του αρλεκίνου δίνοντας έναν διαφορετικό, πολύχρωμο, τόνο.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2026 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Ακόμα μια ευκαιρία για χαμόγελο και αισιοδοξία από αυτήν την όμορφη πλατεία, την Αριστοτέλους που σήμερα οι Θεσσαλονικείς την κατέκλυσαν με τραγούδι, κέφι και χορό. Το καρναβάλι φέτος ξανά ήρθε και από ό,τι φαίνεται, το θέλει η πόλη και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε με αυτό το χαμόγελο, με αυτή την αισιοδοξία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές οι οποίοι πήραν πάνω την ιστορία που λέγεται, καρναβάλι ξανά στην πόλη» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης λίγο πριν ξεκινήσει το πάρτι στην καρδιά της πόλης, σημειώνοντας ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι με έναν θεσμό που πλέον θα φύγει και από τα όρια της πόλης.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2026 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η γιορτή στην Αριστοτέλους διοργανώθηκε από τον δήμο Θεσσαλονίκης με πρωταγωνιστή τον γνωστό ερμηνευτή Τόνι Σφήνο.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

