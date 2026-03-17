Πώς η σπατάλη νερού συνδέεται με την κλιματική κρίση

Όταν μιλάμε για την κλιματική κρίση, οι περισσότεροι ίσως φέρνουν στο μυαλό τους τα ορυκτά καύσιμα ή την άνοδο της θερμοκρασίας. Σπάνια όμως αναλογιζόμαστε ότι μια βρύση που στάζει ή η αλόγιστη χρήση νερού στην καθημερινότητά μας αποτελεί εξίσου σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η σχέση νερού και κλίματος είναι αμφίδρομη και ενεργοβόρα, απειλώντας όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και την οικονομική σταθερότητα των χωρών.

Η σχέση ενέργειας και νερού

Το νερό δεν φτάνει στις πόλεις μας με κάποιον μαγικό τρόπο. Κάθε στάδιο του κύκλου του, από την άντληση από τον υδροφόρο ορίζοντα και την επεξεργασία μέχρι τη διανομή και την τελική χρήση, απαιτεί ενέργεια.

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού συνεπάγεται και αύξηση της ζήτησης για πόσιμο νερό. Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει πως αυξάνεται η ενέργεια που απαιτείται για την άντληση, την επεξεργασία και τη διανομή του.

Σύμφωνα με το Euro News, ήδη ο κλάδος της ενέργειας είναι υπεύθυνος για το περίπου 14% της παγκόσμιας κατανάλωσης γλυκού νερού. Αυτό συμβαίνει όταν αντλούμε νερό από φυσικούς ταμιευτήρες όπως οι λίμνες και τα ποτάμια για να το χρησιμοποιήσουμε σε διάφορες δραστηριότητες (π.χ. γεωργία, παραγωγή προϊόντων και ενέργειας).

Μάλιστα, μία πρόσφατη έκθεση της Danfoss προειδοποιεί ότι η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα του νερού αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2040, ενώ η ζήτηση για νερό στον κλάδο της ενέργειας θα μπορούσε να αυξηθεί κατά σχεδόν 60%.

Ο φαύλος κύκλος της λειψυδρίας

Η κλιματική κρίση ήδη μειώνει τα διαθέσιμα αποθέματα γλυκού νερού μέσω της παρατεταμένης ξηρασίας και της αλλαγής του μοτίβου των βροχοπτώσεων. Η σπατάλη νερού επιδεινώνει αυτή την κατάσταση, αναγκάζοντας τις κοινωνίες να στραφούν σε λύσεις που είναι ακόμη πιο ενεργοβόρες όπως η αφαλάτωση.

Η αφαλάτωση θαλασσινού νερού μπορεί να είναι σωτήρια σε πολλές περιπτώσεις, παράλληλα όμως αποτελεί μία ενεργοβόρα μέθοδο. Όσο περισσότερο εξαντλούμε τα φυσικά μας αποθέματα τόσο περισσότερο θα βασιζόμαστε σε τέτοιες μεθόδους, αυξάνοντας περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας και, κατά συνέπεια, την πίεση στο κλίμα.

Σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Η αυξημένη κατανάλωση νερού και ενέργειας δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και οικονομικό. Η αναποτελεσματικότητα στη διαχείρισή τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του ΑΕΠ, ακόμα και κατά 8% στις χώρες με υψηλό εισόδημα και κατά 10-15% στις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα έως το 2050. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί πως οι παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό έχουν ήδη επιβαρύνει τον ενεργειακό κλάδο με επιπλέον κόστος ύψους περίπου 8,26 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, οι υποδομές ύδρευσης που εμφανίζουν διαρροές αυξάνουν το κόστος για τους πολίτες, ενώ η κρίση του νερού, εκτός των άλλων, απειλεί τη δημόσια υγεία και τη γεωπολιτική ασφάλεια και μπορεί να οδηγήσει σε όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των χωρών.

Αν όλα αυτά φαίνονται -και είναι- αποθαρρυντικά για το μέλλον, οι ειδικοί επισημαίνουν πως οι υφιστάμενες τεχνολογικές λύσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του νερού και της ενέργειας σε όλες τις φάσεις του κύκλου του νερού. Η Danfoss αναφέρει ότι αν όλες οι μονάδες αφαλάτωσης παγκοσμίως αναβαθμίζονταν με βάση τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες θα ήταν εφικτή η εξοικονόμηση 34,5 δισ. ευρώ και η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 111 εκατ. τόνους.

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο κανονισμός στη Βουλή για τις βιντεοσκοπήσεις μετά το επεισόδιο Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Astoria»: Μια ιστορία για τον ξεριζωμό και τη διεκδίκηση - Όσα είδαμε πριν την πρεμιέρα στο Θέατρο Παλλάς

12:24ΥΓΕΙΑ

Νέα απάτη με sms: Υπόσχονται επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ και υποκλέπτουν τραπεζικά δεδομένα

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Εξετάζει την επιβολή «διοδίων» στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ - «Θα επιβάλλουμε κυρώσεις στις αλαζονικές δυνάμεις»

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο στρατός απειλεί με πλήρη καταστροφή τις ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο

12:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για προσπάθεια εξαπάτησης γυναίκας στην Πέλλα

12:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Κόντρα στη Μπασκόνια στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

12:14TRAVEL

Χαλάρωση με θέα το Μαίναλο: Η γαλήνη της Βυτίνας σε πρώτο πλάνο

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Θα μπορούσαν οι ενεργειακές επιθέσεις να διαταράξουν τη συμμαχία ΗΠΑ - Ισραήλ;

12:12ΥΓΕΙΑ

Affidea Premium: Ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που αξίζετε

11:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες ενημερώσεις λογισμικού για τα PlayStation 3 και PlayStation 4 από τη Sony

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Θανάσης Γιαννακόπουλος, για πάντα στην καρδιά μας»

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το σχέδιο του Πενταγώνου για την απόβαση 2.500 πεζοναυτών στα νησιά του Περσικού Κόλπου - Αιχμή του δόρατος το USS Tripoli

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην κρίση στη Μέση Ανατολή πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν

11:32ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Χωρίς... φρένα οι Χοκς - Συνεχίζεται το «Luka Magic» για Λέικερς - Τα αποτελέσματα

11:30ΥΓΕΙΑ

Βουβωνοκήλη: Ελάχιστα επεμβατική, οριστική θεραπεία  

11:30ΥΓΕΙΑ

Ποιος είναι ο νο.1 προγνωστικός παράγοντας καρδιακής ανεπάρκειας και φλεγμονής

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έστειλε επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Θανάσης Γιαννακόπουλος, για πάντα στην καρδιά μας»

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Παπανδρέου: Πέθανε ο «σοφέρ» του, Κώστας Μαρκάκης

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ