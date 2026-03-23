Δίκη για Τέμπη – Χρήστος Βλάχος: «Να έχουμε μια σοβαρή και δίκαιη δίκη»

Ο Χρήστος Βλάχος σε δήλωσή του πριν από τη δίκη για τα Τέμπη

Την ελπίδα να υπάρξει μια «σοβαρή και δίκαιη δίκη», όπως «αρμόζει στους πραγματικούς πρωταγωνιστές που είναι τα θύματα των Τεμπών», εξέφρασε ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος προσερχόμενος στη δικαστική αίθουσα.

«Να έχουμε μια σοβαρή και δίκαιη δίκη»

«Λέγομαι Βλάχος Χρήστος. Είμαι ο πατέρας του Βάιου Βλάχου που ουσιαστικά δολοφονήθηκε στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Είμαστε εδώ, ξεκινάμε έναν μαραθώνιο δικών», τόνισε και πρόσθεσε:

«Αυτή η δίκη και αυτή η δικογραφία δείχνει ξεκάθαρα όλη τη διαφθορά του ελληνικού κράτους. Αυτή ερχόμαστε να δικάσουμε σήμερα. Αυτή τη διαφθορά που σκότωσε τα παιδιά μας».

«Ευελπιστώ ότι θα έχουμε μια σοβαρή και δίκαιη δίκη, όπως αρμόζει στους πραγματικούς πρωταγωνιστές που είναι τα θύματα των Τεμπών και ελπίζουμε στο τέλος αυτή τη “δικαίωση”, να τιμωρηθούν οι ένοχοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται», ανέφερε και επεσήμανε:

«Θεωρώ ότι έχει καταγραφεί όλη η διαφθορά του ελληνικού κράτους, από τον σταθμάρχη μέχρι τους υπουργούς. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά σε αυτή τη δίκη και θα προχωρήσουμε και θα τιμωρήσουμε τους ενόχους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».