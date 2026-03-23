Τέμπη – Χούπας: «Αν κάποιος κούναγε το χεράκι του, το παιδί μου δε θα ήταν κάτω από το μάρμαρο»

Ο Χρήστος Χούπας σε δήλωσή του πριν τη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη

«Κάποιος αν κούναγε λίγο το χεράκι του το παιδί μου δε θα ήταν κάτω από το μάρμαρο», δήλωσε ο Χρήστος Χούπας, σε δήλωσή του πριν την έναρξη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

«Περιφραστικά, ευελπιστώ να υπάρξουν στην πορεία της δίκης έντιμοι δικαστές και να δικάσουν ορθά σύμφωνα με το αίτημα όλου του κόσμου που μας στηρίζει και να μην παραβούν τον όρκο τους, πιεζόμενοι από οποιονδήποτε παράγοντα, που μέχρι σήμερα 6-7 δικαστές δεν το έκαναν», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Δε νιώθω καλά. Κάποιος αν κούναγε λίγο το χεράκι του το παιδί μου δε θα ήταν κάτω από το μάρμαρο. Ενδεχομένως, οι 57 θα την είχαν γλιτώσει. Ο μακελάρης των Τεμπών, είναι απών. Κρύβεται πίσω από το άρθρο 86».