Ιωάννινα: Μαθητής Γυμνασίου κυκλοφορούσε με σουγιά 18 εκατοστών - Συνελήφθη και η μητέρα του

Χειροπέδες σε μαθητή Γυμνασίου πέρασαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα ο οποίος συνελήφθη έξω από το σχολείο που φοιτά.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο μαθητής συνελήφθη έπειτα από επείγουσα καταγγελία που δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων για έναν ανήλικο που κρατούσε μαχαίρι σε κοινή θέα. Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον ανήλικο έξω από το σχολείο όπου φοιτά.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ανήλικο μαθητή, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έναν σουγιά στην κατοχή του συνολικού μήκους 18 εκατοστών. Ο μαθητής συνελήφθη άμεσα με τις κατηγορίες της οπλοκατοχής και οπλοφορίας.

Ο σουγιάς που είχε στην κατοχή του ο ανήλικος μαθητής

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρα του ανήλικου μαθητή, η οποία κατηγορείται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση και τον σχηματισμό της δικογραφίας ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ενώ το υλικό θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τα περαιτέρω.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά φαινομένων παραβατικότητας από νεαρούς στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου που έχουν απασχολήσει και προβληματίσει έντονα την τοπική κοινωνία το τελευταίο διάστημα.

