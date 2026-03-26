Τραγωδία στο Βόλο: Σε μονάδα εγκαυμάτων ο 39χρονος που προσπάθησε να σώσει μητέρα και γιαγιά

Με σοβαρά εγκαύματα σε κεφάλι και πρόσωπο νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Βόλου ο 39χρονος που «έπεσε» στις φλόγες προσπαθώντας να σώσει τη μητέρα και τη γιαγιά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, χωρίς ωστόσο να απαιτείται νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Όπως έγινε σήμερα γνωστό αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να μεταφερθεί στην μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη.

Δεν αναγνωρίζονται οι σοροί των δύο γυναικών

Η 88χρονη γυναίκα και η 66χρονη κόρη της είναι αδύνατον να αναγνωριστούν. Πληροφορίες για τα στοιχεία τους έδωσε ο ίδιος ο 39χρονος.

Ο άτυχος άνδρας έζησε την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά του λεπτό προς λεπτό, όταν τα σκεπάσματα στο σαλόνι έπιασαν φωτιά από βραχυκύκλωμα σόμπας την ώρα που οι δύο γυναίκες ήταν στον χώρο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως και ο 39χρονος που ζούσε με την 66χρονη μητέρα του και την 88χρονη κατάκοιτη γιαγιά του στο σπίτι προσπάθησε να τις σώσει. Στην γειτονιά άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις και η 66χρονη φώναζε βοήθεια ενώ βγήκε στην αυλή του σπιτιού, την ώρα που ο γιός της κατέβαλε προσπάθειες να οδηγήσει εκτός σπιτιού την γιαγιά του, αλλά ήταν μάταιο.

Οι γείτονες είδαν την 66χρονη γυναίκα να καίγεται και να καταρρέει την ώρα που έφτασε το ΕΚΑΒ.

Η 88χρονη βρέθηκε νεκρή στον καναπέ της.

«Είδα μία γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της»

«Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της , ένα σώμα τυλιγμένο στις φλόγες. Ο γιός φώναζε, καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου» δήλωσε γειτόνισσα των δύο γυναικών στο gegonota.news.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων στο gegonota.news, αργά το μεσημέρι άκουσαν εκρήξεις και τις φωνές της 66χρονης που καλούσε σε βοήθεια. Μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες των γειτόνων για να δουν τι συμβαίνει οι εκρήξεις έγιναν ισχυρότερες και κάλεσαν αμέσως την Πυροσβεστική. Το σπίτι σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε φωτιά.

Διαβάστε επίσης