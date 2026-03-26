Προσοχή: Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Από την 1η Απριλίου 2026 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2026 τίθενται σε ισχύ οι θερινές ώρες κοινής ησυχίας, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της καθημερινότητας των πολιτών.

Οι ώρες κατά τις οποίες απαγορεύεται η πρόκληση θορύβου είναι 15:00 – 17:30 το μεσημέρι και 23:00 – 07:00 το βράδυ, ενώ το χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου.

Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες εργασίες κοινής ωφέλειας με ειδική άδεια από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

Συγκεκριμένα απαγορεύονται η χρήση μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων ή άλλων ηχητικών μέσων σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, θορυβώδεις εκδηλώσεις και χοροί σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και αντίστοιχοι θόρυβοι σε δρόμους, πλατείες και μέσα μεταφοράς.

Παράλληλα, απαγορεύονται θορυβώδη παιχνίδια και συζητήσεις σε καφενεία ή δημόσια κέντρα, διαπληκτισμοί ή θόρυβοι σε σταθμούς αυτοκινήτων, καθώς και φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων και λειτουργία οχημάτων που προκαλεί ενόχληση. Στους περιορισμούς περιλαμβάνεται και η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.

Ποινές για τους παραβάτες

Η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ποινικού Κώδικα, με τις αρχές να υπενθυμίζουν ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κανονικά σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.