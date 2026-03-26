Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ΙΧ που έπεσε στο λιμάνι

Βουτιά ενός ΙΧ κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο λιμάνι της Λήμνου, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με συνέπεια να βρει τραγικό θάνατο ο οδηγό του.

Παρά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού για τον εντοπισμό και τη διάσωση του οδηγού, ο 67χρονος είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα με συνέπεια να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Μύρινας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.