Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ΙΧ που έπεσε στο λιμάνι
Ο άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Βουτιά ενός ΙΧ κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο λιμάνι της Λήμνου, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με συνέπεια να βρει τραγικό θάνατο ο οδηγό του.
Παρά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού για τον εντοπισμό και τη διάσωση του οδηγού, ο 67χρονος είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα με συνέπεια να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Μύρινας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά
23:11 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δώρο Πάσχα 2026: Τελική ημερομηνία καταβολής - Πώς θα το υπολογίσετε
23:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κοινωνικός τουρισμός: Οι δικαιούχοι - Πώς θα δοθούν 300.000 vouchers
07:46 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα
21:17 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ