Οδηγός μπήκε ανάποδα στην παραλιακή - Βίντεο

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που όχημα μπαίνει ανάποδα στην οδό Ζεφύρου και μετά στην Λεωφόρο Ποσειδώνος προκαλώντας ταραχή στους παρευρισκόμενους οδηγούς.

Οδηγός ταξί κατέγραψε το περιστατικό, ενώ, δεν είναι γνωστό γιατί ο οδηγός εισήλθε ανάποδα στον δρόμο.

Οι ταχύτητες στους δρόμους που κινήθηκε ανάποδα το εικονιζόμενο αγροτικό αυτοκίνητο είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθιστώντας ακόμα μεγαλύτερο τον κίνδυνο για σοβαρό ατύχημα, που ευτυχώς δεν συνέβη.

Δείτε το βίντεο:

