Κρήτη: Είχε νοσηλευτεί 6 φορές σε ψυχιατρική κλινική ο άνδρας που μπήκε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών

Εντολή να μεταφερθεί στη ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ της Κρήτης δόθηκε για τον 45χρονου που εισέβαλλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Σύμφωνα με το patris.gr ο 45χρονος είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική τουλάχιστον 6 φορές στο παρελθόν.

Ο 45χρονος με καταγωγή από τη Βουλγαρία, μένει με την μητέρα του στο Ηράκλειο. Αφού στελέχη του Λιμενικού τον συνέλαβαν, δόθηκε η εντολή και για ακόμη μία νοσηλεία στη ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ.

Το χρονικό της υπόθεσης

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/3) σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη, όταν ένας άνδρας εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα όπου διέμεναν ανήλικες μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών οι οποίους πήγαιναν πενθήμερη εκδρομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb και μαρτυρίες μαθητών, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν ένας άνδρας, βουλγαρικής καταγωγής και ηλικίας περίπου 45 ετών, φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε προς καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες, μπήκε μέσα και κλείδωσε την πόρτα.

Καθοριστική υπήρξε η αντίδραση μαθητών που βρίσκονταν στον διάδρομο. Μαθητής του σχολείου Π.Μ. περιέγραψε τη στιγμή στο Newsbomb: «Βρισκόμασταν στον διάδρομο όταν ακούσαμε φωνές. Πλησιάσαμε και είδαμε έναν άνδρα εντελώς γυμνό, ενώ τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”. Κατευθυνθήκαμε προς το σημείο, έλεγε αλλοπρόσαλλες φράσεις. Πήγα στη ρεσεψιόν για να πάρουμε κλειδί και να ανοίξουμε. Μέχρι να επιστρέψω, είχε ανοίξει την πόρτα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγο αργότερα ο άνδρας άνοιξε την πόρτα και επέστρεψε στην καμπίνα του. Οι μαθητές κατευθύνθηκαν στο σημείο, εντόπισαν την καμπίνα του και, όταν εκείνος άνοιξε, ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός ο οποίος κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

«Μας επιτέθηκε πρώτος και αμυνθήκαμε», ανέφερε μαθητής.

Το πλήρωμα του πλοίου επενέβη άμεσα, του παρείχε ρούχα και τον περιόρισε σε ειδικό χώρο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο γκαράζ του πλοίου, υπό επιτήρηση.

Το πρωί, ο άνδρας παραδόθηκε στις Λιμενικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του.

«Έχω θέμα με το αλκοόλ, ζητώ συγγνώμη»

Αφού ο 45χρονος συνελήφθη, φέρεται να είπε στα στελέχη του λιμενικού πως έχει θέμα με το αλκοόλ και δεν θυμάται πως έφτασε στην καμπίνα των κοριτσιών.

Στο τέλος ζήτησε συγγνώμη για την συμπεριφορά του ενώ τόνισε πως δεν χτύπησε τους μαθητές ενώ εκείνοι του επιτέθηκαν.

«Είχα πιει με κάποιους συναδέλφους μου στο πλοίο και συγκεκριμένα στο σαλόνι. Στη συνέχεια γύρισα στην καμπίνα για ύπνο. Δεν θυμάμαι πως βρέθηκα στην καμπίνα τους. Ζητώ συγγνώμη».

«Δεν ήξερα τα παιδιά, ούτε ότι ήταν μαθητές. Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Με χτύπησαν, εγώ δεν τους πείραξα», κατέληξε.

