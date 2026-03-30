Η νέα γενιά είναι εδώ – Μικροί Κρητικοί μερακλήδες μάγεψαν με τις χορευτικές τους ικανότητες

Μία όμορφη στιγμή έλαβε χώρα σε μουσικοχορευτική εκδήλωση από τον χορευτικό όμιλο «Ετεοκρήτες».

Μικροί μερακλήδες που έχουν μέσα τους έντονο το κρητικό στοιχείο, κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις με τις χορευτικές τους ικανότητες.

Συγκεκριμένα, σηκώθηκαν πάνω στην πίστα και με τον ζωηρό τους ρυθμό αλλά και τις εντυπωσιακές τους κινήσεις, τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Από το σημείο που ένας μικρός Κρητικός ξεκίνησε τα τσαλίμια, η πίστα πήρε «φωτιά», με τον κόσμο να μη σταματά να χειροκροτά και να ενθαρρύνει τους χορευτές.

Η εμφάνιση των παιδιών που συνδύασαν τη φρεσκάδα τους με την αυθεντική παράδοση, ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε από όλη τη βραδιά και γέμισε με ελπίδες πως η νέα γενιά διατηρεί ζωντανές τις παραδόσεις της Κρήτης, όπως γράφει το daynight.gr.

