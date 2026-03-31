Πειραιάς: Τρόμος για 54χρονη - Την θώπευσε κι αποπειράθηκε να τη βιάσει

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μια 54χρονη γυναίκα στον Πειραιά, όταν ένας 27χρονος την πλησίασε κι επιχείρησε να τη βιάσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, πέρασαν χειροπέδες σε έναν Παλαιστίνιο, καθώς φέρεται να αποπειράθηκε να τη βιάσει στην Ακτή Κονδύλη το πρωί της Δευτέρας. Η γυναίκα, που εργάζεται σε σούπερ μάρκετ και πήγαινε στη δουλειά της, ενημέρωσε τις Αρχές ότι κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του 27χρονου, ο οποίος την θώπευσε και προσπάθησε να της βγάλει το εσώρουχο.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην περιοχή και εντόπισαν τον 27χρονο, ο οποίος αναγνωρίστηκε από το θύμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών, καθώς δεν είχε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Οι Αρχές εξετάζουν εικόνες από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή για να διαπιστώσουν αν ο φερόμενος ως δράστης της απόπειρας βιασμού, κινούνταν και το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή προσεγγίζοντας κι άλλες γυναίκες.