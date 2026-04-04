Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 170χλμ/ώρα

Συνελήφθη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη 23χρονος οδηγός, ο οποίος έτρεχε με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο, στη Μουδανιών.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, ύψος κόμβου Θέρμης, 23χρονος αλλοδαπός, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο με ταχύτητα 170 χλμ/ώρα ενώ το όριο ταχύτητας είναι 90 χλμ/ώρα.

