Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 170χλμ/ώρα
Το όριο ταχύτητας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών που συνελήφθη ο άνδρας είναι 90 χλμ/ώρα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνελήφθη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη 23χρονος οδηγός, ο οποίος έτρεχε με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο, στη Μουδανιών.
Συγκεκριμένα, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, ύψος κόμβου Θέρμης, 23χρονος αλλοδαπός, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο με ταχύτητα 170 χλμ/ώρα ενώ το όριο ταχύτητας είναι 90 χλμ/ώρα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
23:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως
23:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»
19:29 ∙ LIFESTYLE
Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο
17:19 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ