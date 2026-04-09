Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Νίκος Κυριαζίδης - Ήταν ο ιδιοκτήτης του «Σκορπιού»

Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κυριαζίδης, ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες της νυχτερινής ζωής στη Θεσσαλονίκη.

Ο Νίκος Κυριαζίδης ήταν ο ιδιοκτήτης του θρυλικού νυχτερινού κέντρου «Σκορπιός» που στεγάζεται στην περιοχή της Νεάπολης, στη δυτική πλευρά της πόλης.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έκανε το κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στην σελίδα του στο Facebook.

Σημειώνεται ότι ο επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή της Μεγάλη Τρίτη (8/4).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου, «ο Νίκος Κυριαζίδης έφυγε από τη ζωή, παίρνοντας μαζί του ένα κομμάτι από τη νυχτερινή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης» ενώ όπως σημειώνεται στη συνέχεια «ήταν μια εποχή από μόνος του».

Από τον «Σκορπιό» πέρασαν σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα της νυχτερινής ζωής της χώρας ενώ πολλά από αυτά ξεκίνησαν την καριέρα τους από το συγκεκριμένο χώρο διασκέδασης.

Η ανάρτηση του νυχτερινού κέντρου διασκέδασης για την απώλεια του Νίκου Κυριαζίδη:

«Ο Νίκος Κυριαζίδης έφυγε από τη ζωή και μαζί του φεύγει ένα κομμάτι από τη νυχτερινή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.

Δεν ήταν απλά ένας επιχειρηματίας. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που δεν ακολούθησαν τη νύχτα – τη διαμόρφωσαν. Με ένστικτο, τόλμη και μια σπάνια ικανότητα να «διαβάζει» τον κόσμο, κατάφερε να δημιουργήσει κάτι που δεν ήταν απλά ένα μαγαζί αλλά ένα σημείο αναφοράς. Ο «Σκορπιός» δεν ήταν χώρος διασκέδασης. Ήταν εμπειρία. Ήταν εκεί όπου συναντιόντουσαν οι άνθρωποι, οι ιστορίες, τα όνειρα και οι ευκαιρίες. Ήταν μια εποχή από μόνος του.

Ο Νίκος ήξερε να ξεχωρίζει. Να δίνει χώρο. Να στηρίζει. Και πάνω από όλα να χτίζει με διάρκεια. Δεν τον ενδιέφερε το εύκολο και το πρόσκαιρο -τον ενδιέφερε αυτό που μένει.

Εμείς υποσχεθήκαμε πως θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το όνομα «Σκορπιός» με τις αξίες που ο ίδιος εσύ χάραξες. Μια πράξη που έχει βάρος, ιστορία και ευθύνη. Η απώλειά του δεν μετριέται σε λόγια. Μετριέται σε όλα όσα άφησε πίσω του. Σε ανθρώπους, σε στιγμές, σε μια ολόκληρη νοοτροπία που δύσκολα συναντάς σήμερα.

Καλό ταξίδι, Νίκο Κυριαζίδη»

