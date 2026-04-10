Λιμάνι Πειραιά: Έπιασαν 25χρονο με πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες και καπνογόνο μέσα σε πλοίο

Έναν 25χρονο συνέλαβαν στελέχη της ασφάλειας του Λιμεναρχείου Πειραιά, ο οποίος θα μετέφερε πυροτεχνήματα και φωτοβολίδες με επιβατηγό πλοίο.

Ειδικότερα, ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο πλοίο και είχε στην αποσκευή του μία πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 11,1 γραμμαρίων. Παράλληλα, στην κατοχή του βρέθηκε σημαντική ποσότητα πυροτεχνικών και φωτοβολίδων, και συγκεκριμένα έξι ναυτικές ρουκέτες αλεξιπτώτου, πέντε καπνογόνα χειρός, δύο πυροτεχνήματα και ένα καπνογόνο ημέρας τύπου «βαρελάκι».

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και πυροτεχνημάτων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες χθες, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, από την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και το Γραφείο Ασφάλειας του λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.

