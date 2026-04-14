Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος λέγονται επίσημα Ντε Γκρες, σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ

Ντε Γκρες θα λέγονται 10 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση τις προηγούμενες ημέρες απέρριψε την αίτηση αναίρεσης, κρίνοντας νόμιμη την υπουργική απόφαση για απόδοση ιθαγένειας.

Τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του ΣτΕ, η οποία συνεπάγεται και επίσημα την απόδοση της ιθαγένειας στα δέκα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας.

Ύστερα από τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, οι Ντε Γκρες αποκτούν όλα τα προνόμια που προβλέπει η Ελληνική Δημοκρατία και το Σύνταγμα, όπως και το «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Προσφυγή στο ΣτΕ για το επίθετο «Ντε Γκρες»

Την ακύρωση της απονομής του επιθέτου «Ντε Γκρες» αλλά και της ελληνικής ιθαγένειας στην πρώην βασιλική οικογένεια, είχε ζητήσει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Λαζαράτος

Στην αίτηση ακύρωσής του, ο καθηγητής σημείωσε πως η απονομή του επιθέτου και της ιθαγένειας δημιουργεί έμμεση διάκριση έναντι όλων των πολιτών, με αποτέλεσμα να θίγεται η προσωπικότητά του ως Ελληνα πολίτη.

Ο καθηγητής επισημαίνει ότι το έννομο συμφέρον του συνίσταται «στο ότι είναι εγγεγραμμένα στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων, άρα και στους εκλογικούς καταλόγους, άτομα τα οποία παρανόμως διαθέτουν Ελληνική Ιθαγένεια λόγω του παράνομου επιθέτου» και κατά συνέπεια μπορούν «να συμμετάσχουν ως εκλογείς συγκαθορίζοντας – επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα των Βουλευτικών ή των Δημοτικών – Περιφερειακών εκλογών και κατ’ αυτόν τον τρόπο, νοθεύεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας η οποία ως προς το δικαίωμα του εκλέγειν απαιτεί νόμιμη κτήση ιθαγένειας η οποία δεν υφίσταται στην επίμαχη περίπτωση».

