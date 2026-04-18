Κοζάνη: Γέμισε με λευκό αφρό η Λίμνη Πολυφύτου - Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα δειγματοληψίας

Λήφθηκαν δείγματα νερού για εργαστηριακή ανάλυση, με τα αποτελέσματα να αναμένονται τις επόμενες ημέρες

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η Λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη έχει καλυφθεί πρόσφατα από λευκό αφρό που προκαλεί ανησυχία στους αλιείς.
  • Αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αφρός πιθανότατα οφείλεται σε φυσικές διεργασίες και όχι σε επικίνδυνη ρύπανση.
  • Ο επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Γιαντζής δήλωσε ότι το φαινόμενο σχετίζεται με οργανική ύλη ή μικροοργανισμούς στο νερό.
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσης περιβαλλοντικής απειλής, και η τελική αξιολόγηση θα βασιστεί στα εργαστηριακά δεδομένα.
Ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η παρουσία λευκού αφρού σε σημεία της Λίμνης Πολυφύτου, με επαγγελματίες αλιείς να εκφράζουν προβληματισμό για την κατάσταση του υδάτινου οικοσυστήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν φαίνεται να υπάρχει ένδειξη επικίνδυνης ρύπανσης. Όπως αναφέρει ο επίκουρος καθηγητής του ΑΠΘ Ιωάννης Γιαντζής, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή στο πλαίσιο προγραμματισμένων μετρήσεων για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το φαινόμενο πιθανότατα σχετίζεται με φυσικές διεργασίες, όπως η παρουσία οργανικής ύλης ή μικροοργανισμών στο νερό.

Οι έλεγχοι και η παρακολούθηση της λίμνης συνεχίζονται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακή ανάλυση. Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες και θα δώσουν πιο σαφή εικόνα για τα αίτια του φαινομένου.

Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνεται, δεν προκύπτουν ενδείξεις άμεσης περιβαλλοντικής απειλής, ενώ η τελική αξιολόγηση θα γίνει με βάση τα εργαστηριακά δεδομένα.

Αποτελέσματα αναλύσεων και αίτια

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εργαστηριακή έρευνα επικεντρώθηκε στην ταυτοποίηση των ουσιών που προκάλεσαν τον σχηματισμό του αφρού.

Τα βασικά ευρήματα, όπως προκύπτουν από τις επίσημες ενημερώσεις, συνοψίζονται στα εξής:

  • Φυσικά επιφανειοδραστικά: Ο αφρός δημιουργείται από πρωτεΐνες και λιπίδια που απελευθερώνονται κατά τη φυσική αποσύνθεση φυτοπλακτού και υδρόβιας βλάστησης.
  • Απουσία ρύπανσης: Οι έλεγχοι απέκλεισαν την ύπαρξη συνθετικών απορρυπαντικών ή βιομηχανικών λυμάτων, καθησυχάζοντας για την καθαρότητα των υδάτων.
  • Εποχικότητα: Το φαινόμενο συνδέεται άμεσα με την άνοδο της θερμοκρασίας την άνοιξη, η οποία επιταχύνει τις βιολογικές διεργασίες εντός της λίμνης.
