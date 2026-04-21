«Καμπανάκι» Σαρηγιάννη για την φωτιά στη Νεοχωρούδα: «Δημιουργούνται τοξικές ενώσεις»

Την προσοχή των κατοίκων του δήμου Ωραιοκάστρου εφιστά ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Σαρηγιάννης για την φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε εταιρεία ανακύκλωσης κοντά στη Νεοχωρούδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καύση των ανακυκλωμένων υλικών με πλαστικά και άλλα είδη δημιουργεί τοξικές ενώσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο και πως οι κάτοικοι θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά της οδηγίες του 112 που ήχησε νωρίτερα.

«Επειδή θα βρέξει αύριο, το πρόβλημα δε θα είναι στον αέρα, μετά τη βροχή δε θα υπάρχει τίποτα. Θα πρέπει να δούμε τι έχει καεί και να δούμε εάν τοπικά στην περιοχή υπάρχει επιμόλυνση του εδάφους, καθώς είναι περιοχή που έχει κι άλλες δραστηριότητες. Να υπάρχει μια έξτρα προφύλαξη του κόσμου, όταν θα πλύνουν τις αυλές, για να μην εκτεθούν στα σωματίδια αυτά που επαναιωρούνται λόγω της έκπλυσης. Πρόκειται κυρίως για αιθάλη αλλά και τοξικές ενώσεις, διοξίνες και φουράνια», τόνισε ο καθηγητής σε δηλώσεις του στο thesspost.gr.

Παράλληλα ο κ. Σαρηγιάννης συστήνει ιδιαίτερα στα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφύγουν την εισπνοή του καπνού. «Να κλείσουν τα παράθυρα και τις εισόδους όπου μπαίνει αέρας στο σπίτι ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση, αλλά κατά τα άλλα, θεωρώ πως είναι ένα πρόβλημα υπό έλεγχο. Σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης όπως το κέντρο, δε νομίζω ότι θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα ως προς την τοξικότητα, παρά μόνο θέμα οσμών».

Τέλος σημειώνεται ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν μετά από πολλές ώρες να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ωστόσο παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπύρωση.

Διαβάστε επίσης