Πετρούπολη: 19χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη με ύποπτα σημάδια – Δεν θυμάται τίποτα

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου ανέφερε στους γιατρούς ότι έχει μερική αμνησία

Σωτήρης Σκουλούδης

Αρχείο SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπόθεση μυστήριο στην Πετρούπολη, με μια κοπέλα 19 ετών να εντοπίζεται σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης, χωρίς να θυμάται τι είχε συμβεί, φέροντας σημάδια κακοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η κοπέλα μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/4) με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη, κάνοντας λόγο για μερική αμνησία.

Το μόνο που μπόρεσε να ανακαλέσει είναι ότι νωρίτερα είχε επισκεφθεί κατάστημα εστίασης για σούσι και στη συνέχεια βρέθηκε σε μπαρ.

Όπως κατέθεσε, νωρίτερα χρησιμοποίησε το μετρό μέχρι τη στάση «Αττική» και έπειτα επιβιβάστηκε σε λεωφορείο, με το οποίο έφτασε στην περιοχή της Πετρούπολης.

Η μικρότερη αδελφή της ανέφερε ότι η 19χρονη εντοπίστηκε από ζευγάρι ηλικιωμένων να περιφέρεται χωρίς παντελόνι και παπούτσια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε πολυκατοικία για να της παρασχεθεί βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές, ενώ ο πατέρας της ανήλικης, ηλικίας 56 ετών, ενημερώθηκε άμεσα και μετέβη κοντά της.

Σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, η ανήλικη έφερε εμφανή σημάδια στον ώμο και στο μπράτσο, που παραπέμπουν σε έντονο σφίξιμο από χέρι άλλου προσώπου.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Η τιτάνια προσπάθεια να σωθεί η 13χρονη – Πάθαινε συνεχώς ανακοπές μέσα στο χειρουργείο

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Η νύφη κατέρρευσε και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας με Δούκα σε παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη: Η χειραψία με Ξενογιαννακοπούλου

20:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, LIVE: Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό, η κρίσιμη αναμέτρηση για τα play in

20:43LIFESTYLE

Eurovision: 3 αποκαλύψεις για την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή

20:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η εκεχειρία πλησιάζει στο τέλος της ενώ το ταξίδι Βανς στο Πακιστάν αναβλήθηκε - Συνεχείς συσκέψεις στο Λευκό Οίκο

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθωνοδρόμος για κλάματα: Πανηγυρίζει πλησιάζοντας στη γραμμή τερματισμού - Μόνο που έχασε, δείτε το viral βίντεο

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχωριστή πτήση για 2χρονο που ξεπέρασε τον καρκίνο: Τα συγκινητικά γράμματα που έλαβε από άγνωστους επιβάτες

20:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας - Η Μαρία Κάλλας και η «Παραγγελιά»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρή 47χρονη έπειτα από χρήση ναρκωτικών - Νοσηλεύεται ο σύντροφός της

20:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Αστυνομικοί βρήκαν ολόκληρο οπλοστάσιο μέσα σε βόθρο – Δέκα συλλήψεις

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 50χρονη εντοπίστηκε απαγχονισμένη

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: 19χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη με ύποπτα σημάδια – Δεν θυμάται τίποτα

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ κύκλωμα με Ιταλούς ποδοσφαιριστές - Tα πάρτι σε Μιλάνο και Μύκονο με συνοδούς πολυτελείας

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Βουλή: Τι ώρα θα γίνει η ψηφοφορία για άρση ασυλίας - Δεν τίθεται κομματική πειθαρχία

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ – 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι

19:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλο σκάνδαλο στη Serie A: Μαρτυρίες για κύκλωμα πορνείας με εμπλοκή παικτών των Ίντερ και Μίλαν

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 50χρονη εντοπίστηκε απαγχονισμένη

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρή 47χρονη έπειτα από χρήση ναρκωτικών - Νοσηλεύεται ο σύντροφός της

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: 19χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη με ύποπτα σημάδια – Δεν θυμάται τίποτα

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Καταστροφική αίρεση» οι Μάρτυρες του Ιεχωβά - Απόφαση-σταθμός της Δικαιοσύνης

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πώς πέθανε ο 58χρονος σε αμπέλι με το τρακτέρ του - Η συγκλονιστική περιγραφή

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθωνοδρόμος για κλάματα: Πανηγυρίζει πλησιάζοντας στη γραμμή τερματισμού - Μόνο που έχασε, δείτε το viral βίντεο

18:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον «αέρα» για 159 επιβάτες: Αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το αεροσκάφος λόγω πιθανής απειλής

20:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, LIVE: Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό, η κρίσιμη αναμέτρηση για τα play in

20:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η εκεχειρία πλησιάζει στο τέλος της ενώ το ταξίδι Βανς στο Πακιστάν αναβλήθηκε - Συνεχείς συσκέψεις στο Λευκό Οίκο

20:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ασπρόπυργος: Αστυνομικοί βρήκαν ολόκληρο οπλοστάσιο μέσα σε βόθρο – Δέκα συλλήψεις

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Έπαιξαν θέατρο για να τους στείλω τα λεφτά, είμαι θύμα» ισχυρίζεται ο 66χρονος λογιστής

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Η νύφη κατέρρευσε και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ