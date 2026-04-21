Πετρούπολη: 19χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη με ύποπτα σημάδια – Δεν θυμάται τίποτα

Υπόθεση μυστήριο στην Πετρούπολη, με μια κοπέλα 19 ετών να εντοπίζεται σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης, χωρίς να θυμάται τι είχε συμβεί, φέροντας σημάδια κακοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η κοπέλα μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/4) με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη, κάνοντας λόγο για μερική αμνησία.

Το μόνο που μπόρεσε να ανακαλέσει είναι ότι νωρίτερα είχε επισκεφθεί κατάστημα εστίασης για σούσι και στη συνέχεια βρέθηκε σε μπαρ.

Όπως κατέθεσε, νωρίτερα χρησιμοποίησε το μετρό μέχρι τη στάση «Αττική» και έπειτα επιβιβάστηκε σε λεωφορείο, με το οποίο έφτασε στην περιοχή της Πετρούπολης.

Η μικρότερη αδελφή της ανέφερε ότι η 19χρονη εντοπίστηκε από ζευγάρι ηλικιωμένων να περιφέρεται χωρίς παντελόνι και παπούτσια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε πολυκατοικία για να της παρασχεθεί βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές, ενώ ο πατέρας της ανήλικης, ηλικίας 56 ετών, ενημερώθηκε άμεσα και μετέβη κοντά της.

Σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, η ανήλικη έφερε εμφανή σημάδια στον ώμο και στο μπράτσο, που παραπέμπουν σε έντονο σφίξιμο από χέρι άλλου προσώπου.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

